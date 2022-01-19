https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768640558.html

Посол Казахстана опроверг информацию об ущемлении русского языка

Посол Казахстана опроверг информацию об ущемлении русского языка - РИА Новости, 19.01.2022

Посол Казахстана опроверг информацию об ущемлении русского языка

Власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку, ущемления русского в Казахстане не происходит, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:38

2022-01-19T21:38

2022-01-19T21:43

в мире

казахстан

ермек кошербаев

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку, ущемления русского в Казахстане не происходит, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев."Казахские власти к русскому языку относятся очень положительно, потому что русский... является языком межнационального общения. В нашей стране не происходит ущемление русского языка, ни в коей мере. Развитие казахского языка происходит не за счет ущемления русского языка... Русский язык есть, будет, был в Казахстане", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".При этом посол отметил, что какие-то элементы культурного отдаления все-таки присутствуют, особенно это ощущается по молодежи."Выросло новое поколение людей, и естественно, что мы сегодня живем в независимых государствах уже 30 лет. И... молодые люди не всегда хорошо знают друг друга, понимают, что происходит в наших странах", - добавил он.По словам Кошербаева, проекты культурного обмена способствовали бы лучшему пониманию между молодежью двух стран. Он добавил, что в этом году предполагается проведение дней Казахстана в России.

https://ria.ru/20220112/rogozin-1767577616.html

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в мире, казахстан, ермек кошербаев, россия