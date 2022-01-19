https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768632702.html

Глава МИД Казахстана рассказал, как действия Токаева испугали боевиков

Глава МИД Казахстана рассказал, как действия Токаева испугали боевиков - РИА Новости, 19.01.2022

Глава МИД Казахстана рассказал, как действия Токаева испугали боевиков

Приказ о стрельбе на поражение был направлен не против участников демонстраций в Казахстане, а против вооруженных боевиков, заявил казахстанский вице-премьер,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:26

2022-01-19T20:26

2022-01-19T20:26

беспорядки в казахстане

в мире

оон

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одкб

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касым-жомарт токаев

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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Приказ о стрельбе на поражение был направлен не против участников демонстраций в Казахстане, а против вооруженных боевиков, заявил казахстанский вице-премьер, глава МИД Мухтар Тлеуберди.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения."Что касается слов нашего президента - "открывать огонь без предупреждения", - они были выдернуты из речи, он определенно не имел в виду (стрелять) в демонстрантов. Это был сильный сигнал в адрес вооруженных боевиков, что если они не прекратят, то наши вооруженные силы и персонал правоохранительных органов будет бороться с ними боевым оружием. "Открывать огонь без предупреждения" - значит только против вооруженных боевиков", - заявил Тлеуберди после встречи в Вене с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768460861.html

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768530409.html

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в мире, оон, вена, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев