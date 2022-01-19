https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768530409.html

Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе

Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе - РИА Новости, 19.01.2022

Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:40

2022-01-19T12:40

2022-01-19T12:47

казахстан

нурсултан назарбаев

в мире

парламент казахстана

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности страны, сообщил депутат палаты Канат Нуров."Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса", - написал Нуров на своей странице в Facebook.По его словам, в сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации - ред.)", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" "в части того, что теперь председательство в АНК и Совбезе по праву принадлежит президенту РК - по должности, а не по личности".Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а пост председателя Совета безопасности - в ходе недавно прошедших в стране массовых беспорядков.

https://ria.ru/20220119/nazarbaev-1768508003.html

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казахстан, нурсултан назарбаев, в мире, парламент казахстана, касым-жомарт токаев, facebook