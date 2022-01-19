https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768530409.html
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе - РИА Новости, 19.01.2022
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:40
2022-01-19T12:40
2022-01-19T12:47
казахстан
нурсултан назарбаев
в мире
парламент казахстана
касым-жомарт токаев
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/75/1558157519_145:0:3786:2048_1920x0_80_0_0_757ae85eb0235316f1170cd633d6c1e3.jpg
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности страны, сообщил депутат палаты Канат Нуров."Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса", - написал Нуров на своей странице в Facebook.По его словам, в сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации - ред.)", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" "в части того, что теперь председательство в АНК и Совбезе по праву принадлежит президенту РК - по должности, а не по личности".Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а пост председателя Совета безопасности - в ходе недавно прошедших в стране массовых беспорядков.
https://ria.ru/20220119/nazarbaev-1768508003.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/75/1558157519_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_0b276d66e3af34c9762ca6c4bc56d764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, нурсултан назарбаев, в мире, парламент казахстана, касым-жомарт токаев, facebook
12:40 19.01.2022 (обновлено: 12:47 19.01.2022)
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе
Мажлис Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе