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Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе - РИА Новости, 19.01.2022
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:40
2022-01-19T12:47
казахстан
нурсултан назарбаев
в мире
парламент казахстана
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности страны, сообщил депутат палаты Канат Нуров."Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса", - написал Нуров на своей странице в Facebook.По его словам, в сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации - ред.)", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" "в части того, что теперь председательство в АНК и Совбезе по праву принадлежит президенту РК - по должности, а не по личности".Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а пост председателя Совета безопасности - в ходе недавно прошедших в стране массовых беспорядков.
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казахстан, нурсултан назарбаев, в мире, парламент казахстана, касым-жомарт токаев, facebook
12:40 19.01.2022 (обновлено: 12:47 19.01.2022)
 
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе

Мажлис Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание парламента Казахстана в Нур-Султане.
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.
© Sputnik
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Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности страны, сообщил депутат палаты Канат Нуров.
"Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса", - написал Нуров на своей странице в Facebook.
По его словам, в сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации - ред.)", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" "в части того, что теперь председательство в АНК и Совбезе по праву принадлежит президенту РК - по должности, а не по личности".
Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а пост председателя Совета безопасности - в ходе недавно прошедших в стране массовых беспорядков.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
11:00Беспорядки в Казахстане
Глава МИД Казахстана не считает, что Назарбаев причастен к беспорядкам
 
КазахстанНурсултан НазарбаевВ миреПарламент КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевFacebook
 
 
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