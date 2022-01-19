https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768492511.html
В Алма-Ате задержали рецидивиста с украденным в ходе беспорядков оружием
В Алма-Ате задержали рецидивиста с украденным в ходе беспорядков оружием - РИА Новости, 19.01.2022
В Алма-Ате задержали рецидивиста с украденным в ходе беспорядков оружием
Сотрудники полиции задержали в Алма-Ате ранее неоднократно судимого участника массовых беспорядков, у которого изъяли украденные из оружейных магазинов ружья и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:51
2022-01-19T09:51
2022-01-19T09:51
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
мвд казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3ab3aaafd9bfbc6845931474668ed3f5.jpg
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Алма-Ате ранее неоднократно судимого участника массовых беспорядков, у которого изъяли украденные из оружейных магазинов ружья и патроны, сообщила пресс-служба МВД Казахстана."Установлено, что в прошлом четырежды судимый, в том числе и за похищение человека, 38-летний гражданин - активный участник массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов", - говорится в сообщении. У задержанного изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы.МВД вновь призвало граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. В министерстве напомнили, что лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений.Начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов 16 января сообщил, что в ходе массовых беспорядков их участники похитили 1347 единиц оружия, в том числе из семи разграбленных оружейных магазинов. Между тем, по данным комендатуры, к настоящему моменту с начала антитеррористической операции из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/besporyadki-1768465283.html
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768486404.html
казахстан
жанаозен
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a57b3ee7276c60a13fb7ac2e8831c927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, мвд казахстана
В Алма-Ате задержали рецидивиста с украденным в ходе беспорядков оружием
Полиция Алма-Аты задержала рецидивиста с украденным в ходе беспорядков оружием
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали в Алма-Ате
ранее неоднократно судимого участника массовых беспорядков, у которого изъяли украденные из оружейных магазинов ружья и патроны, сообщила пресс-служба МВД Казахстана
.
"Установлено, что в прошлом четырежды судимый, в том числе и за похищение человека, 38-летний гражданин - активный участник массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов", - говорится в сообщении. У задержанного изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы.
МВД вновь призвало граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. В министерстве напомнили, что лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений.
Начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов 16 января сообщил, что в ходе массовых беспорядков их участники похитили 1347 единиц оружия, в том числе из семи разграбленных оружейных магазинов. Между тем, по данным комендатуры, к настоящему моменту с начала антитеррористической операции из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.