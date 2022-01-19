09:07 19.01.2022 (обновлено: 13:51 19.01.2022)
В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции
Полиция Алма-Аты перекрыла центральные улицы из-за антитеррористической операции
Сотрудники полиции блокируют улицу в центре Алма-Аты
АЛМА-АТА, 19 янв — РИА Новости. В центре Алма-Аты проходит антитеррористическая операция, сообщила пресс-служба местного департамента полиции.
"Будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях и по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, в восточном и западном направлениях", — сказано в релизе.
Это район, где находится временная резиденция акима (мэра) Алма-Аты. Там же в среду запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), возглавляемое беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, призывало своих сторонников выйти на акции протеста. По информации очевидцев, сейчас там скопление полицейских и военных.
Власти просят граждан с понимаем отнестись к происходящему и заранее скорректировать маршрут передвижения.
Срок действия режима ЧП, введенный на всей территории Казахстана 5 января после начала массовых беспорядков, истек в полночь среды в Алма-Ате, а также Нур-Султане, Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах президент республики отменил чрезвычайное положение досрочно.
Комендатура Алма-Аты накануне предупредила, что, несмотря на завершение режима ЧП и комендантского часа, в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности, ведется круглосуточное патрулирование, продолжают действовать блокпосты.
Беспорядки в Казахстане
В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.