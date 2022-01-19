https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768486404.html

В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции

В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции - РИА Новости, 19.01.2022

В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции

В центре Алма-Аты проходит антитеррористическая операция, сообщила пресс-служба местного департамента полиции. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:07

2022-01-19T09:07

2022-01-19T13:51

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АЛМА-АТА, 19 янв — РИА Новости. В центре Алма-Аты проходит антитеррористическая операция, сообщила пресс-служба местного департамента полиции.Это район, где находится временная резиденция акима (мэра) Алма-Аты. Там же в среду запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), возглавляемое беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, призывало своих сторонников выйти на акции протеста. По информации очевидцев, сейчас там скопление полицейских и военных.Власти просят граждан с понимаем отнестись к происходящему и заранее скорректировать маршрут передвижения. Срок действия режима ЧП, введенный на всей территории Казахстана 5 января после начала массовых беспорядков, истек в полночь среды в Алма-Ате, а также Нур-Султане, Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах президент республики отменил чрезвычайное положение досрочно.Комендатура Алма-Аты накануне предупредила, что, несмотря на завершение режима ЧП и комендантского часа, в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности, ведется круглосуточное патрулирование, продолжают действовать блокпосты.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768460861.html

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