Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768486404.html
В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции
В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции - РИА Новости, 19.01.2022
В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции
В центре Алма-Аты проходит антитеррористическая операция, сообщила пресс-служба местного департамента полиции. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:07
2022-01-19T13:51
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
мухтар аблязов
одкб
жанаозен
актау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768543216_0:144:3384:2048_1920x0_80_0_0_a4cf67fd0b9277921c49bef83efd8d7f.jpg
АЛМА-АТА, 19 янв — РИА Новости. В центре Алма-Аты проходит антитеррористическая операция, сообщила пресс-служба местного департамента полиции.Это район, где находится временная резиденция акима (мэра) Алма-Аты. Там же в среду запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), возглавляемое беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, призывало своих сторонников выйти на акции протеста. По информации очевидцев, сейчас там скопление полицейских и военных.Власти просят граждан с понимаем отнестись к происходящему и заранее скорректировать маршрут передвижения. Срок действия режима ЧП, введенный на всей территории Казахстана 5 января после начала массовых беспорядков, истек в полночь среды в Алма-Ате, а также Нур-Султане, Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах президент республики отменил чрезвычайное положение досрочно.Комендатура Алма-Аты накануне предупредила, что, несмотря на завершение режима ЧП и комендантского часа, в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности, ведется круглосуточное патрулирование, продолжают действовать блокпосты.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768460861.html
https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html
казахстан
жанаозен
актау
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768543216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afa27fa327a4ac3c0e321b72837b79c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, оон, мухтар аблязов, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан
09:07 19.01.2022 (обновлено: 13:51 19.01.2022)
 
В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции

Полиция Алма-Аты перекрыла центральные улицы из-за антитеррористической операции

© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники полиции блокируют улицу в центре Алма-Аты
Сотрудники полиции блокируют улицу в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Сотрудники полиции блокируют улицу в центре Алма-Аты
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 19 янв — РИА Новости. В центре Алма-Аты проходит антитеррористическая операция, сообщила пресс-служба местного департамента полиции.

"Будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях и по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, в восточном и западном направлениях", — сказано в релизе.

Это район, где находится временная резиденция акима (мэра) Алма-Аты. Там же в среду запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), возглавляемое беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, призывало своих сторонников выйти на акции протеста. По информации очевидцев, сейчас там скопление полицейских и военных.
Власти просят граждан с понимаем отнестись к происходящему и заранее скорректировать маршрут передвижения.
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 21:43Беспорядки в Казахстане
Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы
Срок действия режима ЧП, введенный на всей территории Казахстана 5 января после начала массовых беспорядков, истек в полночь среды в Алма-Ате, а также Нур-Султане, Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах президент республики отменил чрезвычайное положение досрочно.
Комендатура Алма-Аты накануне предупредила, что, несмотря на завершение режима ЧП и комендантского часа, в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности, ведется круглосуточное патрулирование, продолжают действовать блокпосты.
Рабочий на площади в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 06:52Беспорядки в Казахстане
Кабмин Казахстана одобрил план по стабилизации ситуации после беспорядков

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
Последствия беспорядков в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 08:00Беспорядки в Казахстане
Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНМухтар АблязовОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевНур-Султан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
Лента новостейМолния
Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР