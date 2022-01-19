https://ria.ru/20220119/karta-1768545384.html

С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте"

С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 19.01.2022

С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте"

В Московской области с 1 февраля будет доступна продажа билетов по "Пушкинской карте" на сеансы фильмов, созданных при поддержке Минкульта РФ, говорится на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:57

2022-01-19T13:57

2022-01-19T13:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московской области с 1 февраля будет доступна продажа билетов по "Пушкинской карте" на сеансы фильмов, созданных при поддержке Минкульта РФ, говорится на сайте регионального правительства.По данным минкульта Подмосковья, список фильмов можно будет посмотреть с 24 января на платформе "PRO.Культура.РФ".

https://ria.ru/20210825/programma-1747219856.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия