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С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте"
С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 19.01.2022
С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте"
В Московской области с 1 февраля будет доступна продажа билетов по "Пушкинской карте" на сеансы фильмов, созданных при поддержке Минкульта РФ, говорится на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:57
2022-01-19T13:57
2022-01-19T13:56
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московской области с 1 февраля будет доступна продажа билетов по "Пушкинской карте" на сеансы фильмов, созданных при поддержке Минкульта РФ, говорится на сайте регионального правительства.По данным минкульта Подмосковья, список фильмов можно будет посмотреть с 24 января на платформе "PRO.Культура.РФ".
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московская область (подмосковье), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия