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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220119/karta-1768545384.html
С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте"
С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 19.01.2022
С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте"
В Московской области с 1 февраля будет доступна продажа билетов по "Пушкинской карте" на сеансы фильмов, созданных при поддержке Минкульта РФ, говорится на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:57
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московской области с 1 февраля будет доступна продажа билетов по "Пушкинской карте" на сеансы фильмов, созданных при поддержке Минкульта РФ, говорится на сайте регионального правительства.По данным минкульта Подмосковья, список фильмов можно будет посмотреть с 24 января на платформе "PRO.Культура.РФ".
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московская область (подмосковье), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия
13:57 19.01.2022
 

С февраля в Подмосковье можно покупать билеты в кино по "Пушкинской карте"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московской области с 1 февраля будет доступна продажа билетов по "Пушкинской карте" на сеансы фильмов, созданных при поддержке Минкульта РФ, говорится на сайте регионального правительства.
"С 1 февраля в рамках программы "Пушкинская карта" доступна продажа билетов на сеансы отечественных фильмов, созданных при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и региональных министерств, а также отечественных фильмов, созданных до 1991 года", - указано в сообщении.
По данным минкульта Подмосковья, список фильмов можно будет посмотреть с 24 января на платформе "PRO.Культура.РФ".
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий в стране, запущенная с 1 сентября 2021 года. Карта предназначена для молодых людей от 14 до 22 лет для посещения театров, музеев и концертных залов по всей России.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Россия
 
 
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