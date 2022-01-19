https://ria.ru/20220119/instagram-1768647102.html

В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функция - РИА Новости, 19.01.2022

В Instagram появилась новая функция

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, вводит функцию платной подписки, которая позволит авторам монетизировать контент, сообщил глава этой социальной... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T23:13

2022-01-19T23:13

2022-01-19T23:13

технологии

сша

instagram

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, вводит функцию платной подписки, которая позволит авторам монетизировать контент, сообщил глава этой социальной сети Адам Моссери.Для участников платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые будут отмечены специальным значком. Автор также будет видеть значок платной подписки рядом с названиями профиля его подписчиков в Instagram. Тестирование функции проходит в США, отметил глава соцсети, и в ближайшие месяцы в тестгруппу будет добавлено больше авторов.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.

https://ria.ru/20211209/sotsseti-1762885944.html

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технологии, сша, instagram