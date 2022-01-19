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СФ может рассмотреть закон об индексации пенсий 26 января, заявила сенатор
СФ может рассмотреть закон об индексации пенсий 26 января, заявила сенатор - РИА Новости, 19.01.2022
СФ может рассмотреть закон об индексации пенсий 26 января, заявила сенатор
Совет Федерации готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий на ближайшем заседании, если его одобрят депутаты Госдумы, рассказала зампредседателя комитета... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:31
2022-01-19T15:46
общество
госдума рф
совет федерации рф
пенсии
александр жуков
елена бибикова
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Совет Федерации готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий на ближайшем заседании, если его одобрят депутаты Госдумы, рассказала зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.Ранее правительство внесло эту инициативу в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как заявлял первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, 20 января нижняя палата рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. Если это решение одобрят, средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей. "Если Госдума 20 января примет закон об индексации пенсий на 8,6%, высока вероятность, что Совфед на ближайшем заседании 26 января может рассмотреть и поддержать документ, учитывая его высокую значимость", — сказала Бибикова РИА Новости.Она добавила, что с 1 февраля пенсионеры получат уже повышенные пенсии. При этом в дальнейшем граждане смогут получить и недостающую разницу за январь.Страховые пенсии уже повысили с 1 января на 5,9 процента — в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, по которому инфляция в прошлом году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но фактически она оказалась выше прогноза — 8,4 процента. А реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре, по подсчетам Росстата, снизился на 2,8 процента в годовом выражении.В результате Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции.
https://ria.ru/20220119/pensii-1768497915.html
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общество, госдума рф, совет федерации рф, пенсии, александр жуков, елена бибикова, россия, валентина матвиенко
14:31 19.01.2022 (обновлено: 15:46 19.01.2022)
 
СФ может рассмотреть закон об индексации пенсий 26 января, заявила сенатор

Сенатор Бибикова: россияне получат проиндексированную на 8,6 процента пенсию в феврале

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Совет Федерации готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий на ближайшем заседании, если его одобрят депутаты Госдумы, рассказала зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.
Ранее правительство внесло эту инициативу в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как заявлял первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, 20 января нижняя палата рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. Если это решение одобрят, средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.
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Комитет Госдумы по труду одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%
"Если Госдума 20 января примет закон об индексации пенсий на 8,6%, высока вероятность, что Совфед на ближайшем заседании 26 января может рассмотреть и поддержать документ, учитывая его высокую значимость", — сказала Бибикова РИА Новости.
Она добавила, что с 1 февраля пенсионеры получат уже повышенные пенсии. При этом в дальнейшем граждане смогут получить и недостающую разницу за январь.
Страховые пенсии уже повысили с 1 января на 5,9 процента — в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, по которому инфляция в прошлом году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но фактически она оказалась выше прогноза — 8,4 процента. А реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре, по подсчетам Росстата, снизился на 2,8 процента в годовом выражении.
В результате Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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ОбществоГосдума РФСовет Федерации РФПенсииАлександр ЖуковЕлена БибиковаРоссияВалентина Матвиенко
 
 
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