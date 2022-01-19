"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
Перенесенная из-за коронавируса премия "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
© AP Photo / Invision/Jordan StraussХип-хоп-певица H.E.R с наградой "Грэмми" за песню года I Can't Breathe на 63-й ежегодной церемонии вручения премии
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет 3 апреля на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщила Академия звукозаписи США.
"Премия "Грэмми" 2022 была перенесена и будет транслироваться в прямом эфире с арены MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе в воскресенье, 3 апреля", – говорится в заявлении.
Отмечается, что в Лас-Вегасе церемония пройдет впервые. Ее ведущим станет актер Тревор Ноа.
Награда вручается ежегодно за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная 64-я церемония должна была состоятся 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии коронавируса "Грэмми" решено было перенести.
Ранее были объявлены номинанты премии в 86 категориях, среди которых "Альбом года", "Лучшая запись года" и другие.
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