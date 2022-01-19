Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220119/gremmi-1768494940.html
"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе - РИА Новости, 19.01.2022
"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет 3 апреля на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщила Академия звукозаписи США. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:12
2022-01-19T11:12
шоубиз
знаменитости
грэмми
шоу-бизнес
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601207363_0:95:2048:1247_1920x0_80_0_0_7e1738b59a06af80635509e18a06b616.jpg
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет 3 апреля на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщила Академия звукозаписи США.Отмечается, что в Лас-Вегасе церемония пройдет впервые. Ее ведущим станет актер Тревор Ноа.Награда вручается ежегодно за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная 64-я церемония должна была состоятся 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии коронавируса "Грэмми" решено было перенести.Ранее были объявлены номинанты премии в 86 категориях, среди которых "Альбом года", "Лучшая запись года" и другие.
https://ria.ru/20211221/beyonce-1764791441.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601207363_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f8087b4b74dc079d2a156014fca110ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, грэмми, шоу-бизнес, новости культуры
11:12 19.01.2022
 
"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Перенесенная из-за коронавируса премия "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

© AP Photo / Invision/Jordan StraussХип-хоп-певица H.E.R с наградой "Грэмми" за песню года I Can't Breathe на 63-й ежегодной церемонии вручения премии
Хип-хоп-певица H.E.R с наградой Грэмми за песню года I Can't Breathe на 63-й ежегодной церемонии вручения премии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет 3 апреля на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщила Академия звукозаписи США.

"Премия "Грэмми" 2022 была перенесена и будет транслироваться в прямом эфире с арены MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе в воскресенье, 3 апреля", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в Лас-Вегасе церемония пройдет впервые. Ее ведущим станет актер Тревор Ноа.
Награда вручается ежегодно за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная 64-я церемония должна была состоятся 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии коронавируса "Грэмми" решено было перенести.
Ранее были объявлены номинанты премии в 86 категориях, среди которых "Альбом года", "Лучшая запись года" и другие.
Бейонсе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 19:01Шоубиз
Бейонсе в TikTok набрала 800 тысяч подписчиков за четыре дня без видео
 
ШоубизЗнаменитостиГрэммиШоу-бизнесНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
22:43В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие
Лента новостейМолния
Байден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНРВ новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие