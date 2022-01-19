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"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе - РИА Новости, 19.01.2022

"Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет 3 апреля на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщила Академия звукозаписи США. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:12

2022-01-19T11:12

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет 3 апреля на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщила Академия звукозаписи США.Отмечается, что в Лас-Вегасе церемония пройдет впервые. Ее ведущим станет актер Тревор Ноа.Награда вручается ежегодно за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная 64-я церемония должна была состоятся 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии коронавируса "Грэмми" решено было перенести.Ранее были объявлены номинанты премии в 86 категориях, среди которых "Альбом года", "Лучшая запись года" и другие.

https://ria.ru/20211221/beyonce-1764791441.html

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знаменитости, грэмми, шоу-бизнес, новости культуры