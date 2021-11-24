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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/gremmi-1760466137.html
От Бибера до ABBA: объявлены имена номинантов премии "Грэмми"
От Бибера до ABBA: объявлены имена номинантов премии "Грэмми" - РИА Новости, 24.11.2021
От Бибера до ABBA: объявлены имена номинантов премии "Грэмми"
Стали известны имена номинантов премии "Грэмми": претендентов на престижную награду назвали во вторник организаторы. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:51
2021-11-24T10:51
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джастин бибер
канье уэст
abba
тейлор свифт (певица)
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Стали известны имена номинантов премии "Грэмми": претендентов на престижную награду назвали во вторник организаторы.Впервые, как объявила Академия звукозаписи США, в четыре основные категории премии вошли по 10 номинантов. Рекордсменами по числу номинаций в этом году стал американский музыкант Джон Батист, получивший 11 номинаций. По восемь упоминаний получили Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R., у Билли Айлиш и Оливии Родриго по семь номинаций.В категории "Лучшая запись года" в этом году представлены:В категории "Песня года" представлены:В категории "Альбом года" представлены:Удостоенная упоминания во всех ключевых номинациях 18-летняя Родриго также номинирована в категории "Лучший новый исполнитель".Награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная 64-я церемония вручения награды состоится 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале CBS.
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знаменитости, новости культуры, музыка, джастин бибер, канье уэст, abba, тейлор свифт (певица), шоу-бизнес, родриго
10:51 24.11.2021
 
От Бибера до ABBA: объявлены имена номинантов премии "Грэмми"

Объявлены имена номинантов музыкальной премии "Грэмми" в США

© AP Photo / Invision / Matt SaylesТейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Invision / Matt Sayles
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Стали известны имена номинантов премии "Грэмми": претендентов на престижную награду назвали во вторник организаторы.
Впервые, как объявила Академия звукозаписи США, в четыре основные категории премии вошли по 10 номинантов. Рекордсменами по числу номинаций в этом году стал американский музыкант Джон Батист, получивший 11 номинаций. По восемь упоминаний получили Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R., у Билли Айлиш и Оливии Родриго по семь номинаций.
В категории "Лучшая запись года" в этом году представлены:
  • "I Still Have Faith In You" группы ABBA,
  • "Freedom" Джона Батиста,
  • "I Get A Kick Out Of You" Тони Беннетта и Леди Гага,
  • "Peaches" Джастина Бибера,
  • "Right On Time" Бренди Карлайл,
  • "Kiss Me More" Doja Cat и SZA,
  • "Happier Than Ever" Билли Айлиш,
  • "Montero" (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X,
  • "Leave The Door Open" дуэта Бруно Марса, Андерсона Пака и Silk Sonic,
  • "Drivers license" Оливии Родриго.
В категории "Песня года" представлены:
  • "Bad Habits" Эда Ширана,
  • "A Beautiful Noise" и "Right On Time" Бренди Карлайл,
  • "Fight For You" исполнительницы H.E.R,
  • "Happier Than Ever" Билли Айлиш,
  • "Drivers license" Оливии Родриго,
  • "Kiss Me More" Doja Cat и SZA,
  • "Leave The Door Open" дуэта Бруно Марса, Андерсона Пака и Silk Sonic,
  • "Montero" (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X,
  • "Peaches" Джастина Бибера.
В категории "Альбом года" представлены:
  • "We Are" Джона Батиста,
  • "Love For Sale" Тони Беннетта и Леди Гага,
  • "Justice (Triple Chucks Deluxe)" Джастина Бибера,
  • "Planet Her (Deluxe)" Doja Cat,
  • "Happier Than Ever " Билли Айлиш,
  • "Back Of My Mind" H.E.R.,
  • "Montero" репера Lil Nas X,
  • "Evermore" Тейлор Свифт,
  • "Donda" Канье Уэста,
  • дебютный альбом Оливии Родриго "Sour".
Удостоенная упоминания во всех ключевых номинациях 18-летняя Родриго также номинирована в категории "Лучший новый исполнитель".
Награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная 64-я церемония вручения награды состоится 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале CBS.
Британский музыкант Эд Ширан - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 10:34Культура
Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021
 
ШоубизЗнаменитостиНовости культурыМузыкаДжастин БиберКанье УэстABBAТейлор Свифт (певица)Шоу-бизнесРодриго
 
 
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