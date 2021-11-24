https://ria.ru/20211124/gremmi-1760466137.html

От Бибера до ABBA: объявлены имена номинантов премии "Грэмми"

От Бибера до ABBA: объявлены имена номинантов премии "Грэмми" - РИА Новости, 24.11.2021

От Бибера до ABBA: объявлены имена номинантов премии "Грэмми"

Стали известны имена номинантов премии "Грэмми": претендентов на престижную награду назвали во вторник организаторы. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:51

2021-11-24T10:51

2021-11-24T10:51

шоубиз

знаменитости

новости культуры

музыка

джастин бибер

канье уэст

abba

тейлор свифт (певица)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600946811_0:11:2997:1697_1920x0_80_0_0_a127e1b77d8ad4b5e29fe3015b282430.jpg

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Стали известны имена номинантов премии "Грэмми": претендентов на престижную награду назвали во вторник организаторы.Впервые, как объявила Академия звукозаписи США, в четыре основные категории премии вошли по 10 номинантов. Рекордсменами по числу номинаций в этом году стал американский музыкант Джон Батист, получивший 11 номинаций. По восемь упоминаний получили Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R., у Билли Айлиш и Оливии Родриго по семь номинаций.В категории "Лучшая запись года" в этом году представлены:В категории "Песня года" представлены:В категории "Альбом года" представлены:Удостоенная упоминания во всех ключевых номинациях 18-летняя Родриго также номинирована в категории "Лучший новый исполнитель".Награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная 64-я церемония вручения награды состоится 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале CBS.

https://ria.ru/20211115/sheeran-1759064559.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, новости культуры, музыка, джастин бибер, канье уэст, abba, тейлор свифт (певица), шоу-бизнес, родриго