https://ria.ru/20220119/gordon-1768625051.html

Гордон заявил, что в Киеве обстреляли редакцию его интернет-издания

Гордон заявил, что в Киеве обстреляли редакцию его интернет-издания - РИА Новости, 19.01.2022

Гордон заявил, что в Киеве обстреляли редакцию его интернет-издания

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Киеве обстреляли окно редакции его интернет-издания "Гордон", он уверен в раскрытии преступления, так как... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:23

2022-01-19T19:23

2022-01-19T19:38

в мире

украина

киев

владимир зеленский

служба безопасности украины

дмитрий гордон

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Киеве обстреляли окно редакции его интернет-издания "Гордон", он уверен в раскрытии преступления, так как везде установлены камеры.Ранее Гордон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский для него "умер, его нет". Также Гордон сказал, что у Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок. Позже журналист заявил, что Зеленский на него обиделся и дал команду "спустить собак", а на кампанию по дискредитации журналиста тратят 150 тысяч долларов в неделю."Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Вот только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно", - сказал Гордон в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.Он сообщил, что на место вызвали полицию.Кроме того, журналист выразил уверенность, что это преступление будет раскрыто, поскольку везде установлены камеры."Кроме того, как мне сообщили мои источники в Службе безопасности Украины, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласных следственных (разыскные) действий – ред.) по отношению ко мне, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом (в офис издания – ред.). Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с министерством внутренних дел даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", - сказал журналист.

https://ria.ru/20220104/tsimbalyuk-1766517947.html

https://ria.ru/20211228/strakh-1765747793.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, дмитрий гордон