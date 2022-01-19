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Стало известно, как оценить риск своей смерти по глазам
Ученые выяснили, как по глазам определить риск преждевременной смерти - РИА Новости, 19.01.2022
Стало известно, как оценить риск своей смерти по глазам
Китайские ученые установили, что значительная разница между реальным возрастом человека и биологическим возрастом сетчатки его глаз свидетельствует о высоком... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:36
2022-01-19T13:36
общество
австралия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Китайские ученые установили, что значительная разница между реальным возрастом человека и биологическим возрастом сетчатки его глаз свидетельствует о высоком риске преждевременной смерти. Об этом говорится в статье в журнале British Journal of Ophthalmology.С 2006 года специалисты из Центра глазных исследований в Австралии изучили более 80 тысяч изображений глазного дна почти 47 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Для их обработки использовались алгоритмы машинного обучения.Так, если возраст сетчатки оказывался на год больше биологического возраста человека, то вероятность смерти по любой причине в следующие 11 лет увеличивалась на 2-3%.Отмечается, что около 5% от общего числа участников скончались за время исследования. Почти 55% из них умерли от рака, около 17% – от сердечно-сосудистых заболеваний, остальные — от других причин, включая деменцию.Согласно полученным результатам, доля пациентов, у которых разница в возрасте сетчатки и их реального возраста составляла 3, 5 и 10 лет, достигала 51, 28 и 4,5% соответственно.
https://ria.ru/20211213/produkty-1763483826.html
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общество, австралия
13:36 19.01.2022
 
Ученые выяснили, как по глазам определить риск преждевременной смерти

Китайские ученые: разница между возрастом человека и сетчатки глаз повышает риск смерти

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкПрием у врача-офтальмолога
Прием у врача-офтальмолога - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Прием у врача-офтальмолога
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Китайские ученые установили, что значительная разница между реальным возрастом человека и биологическим возрастом сетчатки его глаз свидетельствует о высоком риске преждевременной смерти. Об этом говорится в статье в журнале British Journal of Ophthalmology.
С 2006 года специалисты из Центра глазных исследований в Австралии изучили более 80 тысяч изображений глазного дна почти 47 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Для их обработки использовались алгоритмы машинного обучения.
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Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти на 40 процентов
Так, если возраст сетчатки оказывался на год больше биологического возраста человека, то вероятность смерти по любой причине в следующие 11 лет увеличивалась на 2-3%.
Отмечается, что около 5% от общего числа участников скончались за время исследования. Почти 55% из них умерли от рака, около 17% – от сердечно-сосудистых заболеваний, остальные — от других причин, включая деменцию.
Согласно полученным результатам, доля пациентов, у которых разница в возрасте сетчатки и их реального возраста составляла 3, 5 и 10 лет, достигала 51, 28 и 4,5% соответственно.
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