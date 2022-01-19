https://ria.ru/20220119/falshivomonetchiki-1768493910.html

В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги

В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги - РИА Новости, 19.01.2022

В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги

В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяты поддельные 12 миллионов рублей, задержаны пять человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:00

2022-01-19T10:00

2022-01-19T14:42

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768500767_56:0:1940:1060_1920x0_80_0_0_db4d1f9928c5879580996a9eb9b176ee.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяты поддельные 12 миллионов рублей, задержаны пять человек, сообщает пресс-служба ФСБ России.Отмечается, что пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали фальшивые рубли, дублирующие на 90-95 процентов оригинальные банкноты.По местам жительства членов ОПГ в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, десять цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму 12 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК России ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Задержаны пятеро членов ОПГ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Также проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.

https://ria.ru/20211231/falshivki-1766252209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан