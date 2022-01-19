10:00 19.01.2022 (обновлено: 14:42 19.01.2022)
В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги
ФСБ раскрыла в Дагестане ОПГ, которая печатала и сбывала поддельные пятитысячные банкноты
© ЦОС ФСБ РоссииФСБ России пресекла деятельность преступной группы по изготовлению поддельных денег. Кадр видео
© ЦОС ФСБ России
ФСБ России пресекла деятельность преступной группы по изготовлению поддельных денег. Кадр видео
Отмечается, что пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали фальшивые рубли, дублирующие на 90-95 процентов оригинальные банкноты.
"Купюры номиналом в пять тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись на территории ряда субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По местам жительства членов ОПГ в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, десять цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму 12 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК России ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Задержаны пятеро членов ОПГ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Также проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.
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