Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/falshivomonetchiki-1768493910.html
В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги
В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги - РИА Новости, 19.01.2022
В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги
В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяты поддельные 12 миллионов рублей, задержаны пять человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:00
2022-01-19T14:42
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768500767_56:0:1940:1060_1920x0_80_0_0_db4d1f9928c5879580996a9eb9b176ee.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяты поддельные 12 миллионов рублей, задержаны пять человек, сообщает пресс-служба ФСБ России.Отмечается, что пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали фальшивые рубли, дублирующие на 90-95 процентов оригинальные банкноты.По местам жительства членов ОПГ в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, десять цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму 12 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК России ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Задержаны пятеро членов ОПГ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Также проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.
https://ria.ru/20211231/falshivki-1766252209.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768500767_292:0:1705:1060_1920x0_80_0_0_11f1962da8c73c017ea1bb5eb909ee46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан
10:00 19.01.2022 (обновлено: 14:42 19.01.2022)
 
В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги

ФСБ раскрыла в Дагестане ОПГ, которая печатала и сбывала поддельные пятитысячные банкноты

© ЦОС ФСБ РоссииФСБ России пресекла деятельность преступной группы по изготовлению поддельных денег. Кадр видео
ФСБ России пресекла деятельность преступной группы по изготовлению поддельных денег. Кадр видео
© ЦОС ФСБ России
ФСБ России пресекла деятельность преступной группы по изготовлению поддельных денег. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяты поддельные 12 миллионов рублей, задержаны пять человек, сообщает пресс-служба ФСБ России.
Отмечается, что пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали фальшивые рубли, дублирующие на 90-95 процентов оригинальные банкноты.

"Купюры номиналом в пять тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись на территории ряда субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По местам жительства членов ОПГ в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, десять цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму 12 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК России ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Задержаны пятеро членов ОПГ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Также проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 02:17
Банкир дала совет, как отличить фальшивые банкноты от настоящих
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России никогда не виданными санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
22:43В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие
22:41Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России никогда не виданными санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНРВ новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшиеПорошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ