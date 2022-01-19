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В Еврокомиссии заявили, что не поддержат деление Европы на сферы влияния
В Еврокомиссии заявили, что не поддержат деление Европы на сферы влияния - РИА Новости, 19.01.2022
В Еврокомиссии заявили, что не поддержат деление Европы на сферы влияния
ЕС выступает за диалог с Россией, но не поддержит "попытки делить Европу на сферы влияния", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:33
2022-01-19T15:52
европа
еврокомиссия
россия
в мире
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС выступает за диалог с Россией, но не поддержит "попытки делить Европу на сферы влияния", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Председательство Франции в ЕС начинается в сложный период. Мы поддерживаем проведение диалога с Россией, но не примем попытки разделить Европу на сферы влияния", - написала она в Twitter.По словам главы ЕК, Евросоюз подтверждает солидарность с Украиной, готов "если ситуация (вокруг Украины – ред.) ухудшится, ввести в координации с партнерами обширные санкции (против России – ред.)".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768470783.html
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европа, еврокомиссия, россия, в мире, урсула фон дер ляйен
15:33 19.01.2022 (обновлено: 15:52 19.01.2022)
 
В Еврокомиссии заявили, что не поддержат деление Европы на сферы влияния

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС за диалог с Россией, но против деления Европы на сферы влияния

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС выступает за диалог с Россией, но не поддержит "попытки делить Европу на сферы влияния", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Председательство Франции в ЕС начинается в сложный период. Мы поддерживаем проведение диалога с Россией, но не примем попытки разделить Европу на сферы влияния", - написала она в Twitter.
Резиденция президента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
00:15
В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
По словам главы ЕК, Евросоюз подтверждает солидарность с Украиной, готов "если ситуация (вокруг Украины – ред.) ухудшится, ввести в координации с партнерами обширные санкции (против России – ред.)".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 08:00
Германские элиты готовятся принести свою страну в жертву атлантистам
 
ЕвропаЕврокомиссияРоссияВ миреУрсула фон дер Ляйен
 
 
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