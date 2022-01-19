https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768567870.html

Джонсон отказался уходить в отставку из-за вечеринок во время локдауна

Джонсон отказался уходить в отставку из-за вечеринок во время локдауна - РИА Новости, 19.01.2022

Джонсон отказался уходить в отставку из-за вечеринок во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку на фоне продолжающего набирать обороты скандала вокруг вечеринок во время локдауна. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:27

2022-01-19T15:27

2022-01-19T15:27

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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку на фоне продолжающего набирать обороты скандала вокруг вечеринок во время локдауна."Нет… Я могу лишь вновь принести извинения", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос в парламенте, собирается ли он уходить в отставку.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять премьерское кресло из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Британские СМИ сообщают, что ряд британских парламентариев из Консервативной партии готовятся объявить вотум недоверия премьеру.Сообщения, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. В пятницу кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.Сейчас вечеринки, проведенные в нарушение правил, расследует старшая госслужащая Сью Грей.

https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768566252.html

https://ria.ru/20220114/dzhonson-1767893225.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирусы, коронавирус covid-19