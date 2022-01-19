https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768566252.html
Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19, сообщили СМИ
Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2022
Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19, сообщили СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел уходить на самоизоляцию, когда у него появились первые симптомы коронавируса в марте 2020 года, заявив... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:19
2022-01-19T15:19
2022-01-19T15:19
в мире
великобритания
борис джонсон
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел уходить на самоизоляцию, когда у него появились первые симптомы коронавируса в марте 2020 года, заявив сотрудникам, что он "сильный, как бык", пишет газета Times со ссылкой на источники.По информации издания, симптомы у Джонса появились 27 марта – за неделю до того, как он ушел на самоизоляцию.Сотрудники правительства неоднократно высказывали озабоченность после того, как у него появился кашель, однако Джонсон отмахнулся от них.Джонсон объявил о первом национальном локдауне в Британии 23 марта. Впоследствии Джонсон ушел на самоизоляцию после того, как его личный секретарь убедил его в этом. Тем не менее, по словам источников, британский премьер не соблюдал правила самоизоляции, и сотрудники приходили с отчетами к нему в кабинет.Впоследствии Джонсон 6 апреля 2020 года был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии.Ранее бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс, который стал одним из главных критиков британского премьера, заявил, что Джонсон хотел встретиться с королевой Елизаветой II 18 марта и "не подумал о том, что он мог быть заражен, заразить королеву, которая могла умереть из-за болезни".Джонсон оказался под шквалом критики и угрозой потерять премьерское кресло из-за скандала вокруг вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Британские СМИ сообщают, что ряд британских парламентариев из Консервативной партии готовится объявить вотум недоверия премьеру.
https://ria.ru/20220115/dzhonson-1767944683.html
https://ria.ru/20220111/dzhonson-1767408628.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19
Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19, сообщили СМИ
Times: премьер Британии Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19 в марте 2020 года
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
не хотел уходить на самоизоляцию, когда у него появились первые симптомы коронавируса в марте 2020 года, заявив сотрудникам, что он "сильный, как бык", пишет газета Times
со ссылкой на источники.
По информации издания, симптомы у Джонса появились 27 марта – за неделю до того, как он ушел на самоизоляцию.
Сотрудники правительства неоднократно высказывали озабоченность после того, как у него появился кашель, однако Джонсон отмахнулся от них.
"Он сказал, что он "сильный как бык", и ударил себя в грудь. Ему сказали, что у него может быть COVID, но он отверг это. У него был постоянный тяжелый кашель, но он ходил по зданию и проводил встречи", - рассказал источник.
Джонсон объявил о первом национальном локдауне в Британии 23 марта. Впоследствии Джонсон ушел на самоизоляцию после того, как его личный секретарь убедил его в этом. Тем не менее, по словам источников, британский премьер не соблюдал правила самоизоляции, и сотрудники приходили с отчетами к нему в кабинет.
Впоследствии Джонсон 6 апреля 2020 года был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии.
Ранее бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс, который стал одним из главных критиков британского премьера, заявил, что Джонсон хотел встретиться с королевой Елизаветой II 18 марта и "не подумал о том, что он мог быть заражен, заразить королеву, которая могла умереть из-за болезни".
Джонсон оказался под шквалом критики и угрозой потерять премьерское кресло из-за скандала вокруг вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Британские СМИ сообщают, что ряд британских парламентариев из Консервативной партии готовится объявить вотум недоверия премьеру.