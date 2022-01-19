https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768566252.html

Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19, сообщили СМИ

Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2022

Джонсон проводил встречи с симптомами COVID-19, сообщили СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел уходить на самоизоляцию, когда у него появились первые симптомы коронавируса в марте 2020 года, заявив... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:19

2022-01-19T15:19

2022-01-19T15:19

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великобритания

борис джонсон

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел уходить на самоизоляцию, когда у него появились первые симптомы коронавируса в марте 2020 года, заявив сотрудникам, что он "сильный, как бык", пишет газета Times со ссылкой на источники.По информации издания, симптомы у Джонса появились 27 марта – за неделю до того, как он ушел на самоизоляцию.Сотрудники правительства неоднократно высказывали озабоченность после того, как у него появился кашель, однако Джонсон отмахнулся от них.Джонсон объявил о первом национальном локдауне в Британии 23 марта. Впоследствии Джонсон ушел на самоизоляцию после того, как его личный секретарь убедил его в этом. Тем не менее, по словам источников, британский премьер не соблюдал правила самоизоляции, и сотрудники приходили с отчетами к нему в кабинет.Впоследствии Джонсон 6 апреля 2020 года был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии.Ранее бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс, который стал одним из главных критиков британского премьера, заявил, что Джонсон хотел встретиться с королевой Елизаветой II 18 марта и "не подумал о том, что он мог быть заражен, заразить королеву, которая могла умереть из-за болезни".Джонсон оказался под шквалом критики и угрозой потерять премьерское кресло из-за скандала вокруг вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Британские СМИ сообщают, что ряд британских парламентариев из Консервативной партии готовится объявить вотум недоверия премьеру.

https://ria.ru/20220115/dzhonson-1767944683.html

https://ria.ru/20220111/dzhonson-1767408628.html

https://ria.ru/20220117/velikobritaniya-1768129771.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19