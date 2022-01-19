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Джабаров прокомментировал слова о размещении ядерных сил в Белоруссии

Джабаров прокомментировал слова о размещении ядерных сил в Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2022

Джабаров прокомментировал слова о размещении ядерных сил в Белоруссии

Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил РФ на территории Белоруссии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:22

2022-01-19T09:22

2022-01-19T09:34

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россия

сша

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил РФ на территории Белоруссии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В госдепе США ранее заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. По словам представителя ведомства, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии"."(Президент Белоруссии Александр) Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы. Но, несколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет", - сказал Джабаров.По его мнению, заявления госдепа говорят о желании "поиграть мускулами" после озвученных Россией предложений по гарантиям безопасности.При этом сенатор напомнил, что и Россия, и Белоруссия являются абсолютно суверенными государствами и вправе принимать любые решения для обеспечения своей безопасности."Я думаю, эти заявления госдепа - просто словесная перепалка. Мы ждём ответа на свои предложения (по гарантиям безопасности), остальное вторично", - заявил Джабаров.

https://ria.ru/20220118/proverka-1768328102.html

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белоруссия, москва, россия, сша, совет федерации рф, владимир джабаров