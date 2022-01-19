https://ria.ru/20220119/dtp-1768597885.html
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
В Марий Эл два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.01.2022
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух автомашин на трассе в Марий Эл, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:20
2022-01-19T17:20
2022-01-19T17:20
происшествия
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уржум
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух автомашин на трассе в Марий Эл, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в среду в 15.10 на 79 километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум" в Куженерском районе."Произошло столкновение автомашин Lada Granta и Renault Logan. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка иномарки. Кроме того, пять человек доставлены в больницу", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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происшествия, дтп, йошкар-ола, уржум, авто, республика марий эл, россия
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, пятеро пострадали после столкновения двух машин на трассе в Марий Эл