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В КПРФ объяснили, почему предложили признать ДНР и ЛНР
В КПРФ объяснили, почему предложили признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022
В КПРФ объяснили, почему предложили признать ДНР и ЛНР
Фракция КПРФ в Госдуме считает, что ситуация с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) назрела, и рассчитывает на серьезное РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:41
2022-01-19T19:41
в мире
украина
юрий афонин
владимир путин
госдума рф
кпрф
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме считает, что ситуация с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) назрела, и рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы о признании, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Сейчас очевидно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, и фактически Донецкая и Луганская республики имеют особый правовой статус, территории неподконтрольны Киеву. Мы считаем, что ситуация назрела и сейчас тот момент, когда этот вопрос надо решать. Мы рассчитываем на серьёзное рассмотрение со стороны президента", - сказал Афонин.Депутат считает, что большинство россиян и жителей ЛНР и ДНР поддержат это решение."С точки зрения реакции мирового сообщества, если такое решение будет принято, западные страны и США, так же как не признали Абхазию и Южную Осетию, будут проводить эту линию, но степень нежелания Запада обсуждать возможные меры деэскалации конфликта на территории показывают, что ухудшить то, что тяжело ухудшить, уже невозможно. Это защита наших граждан", - добавил парламентарий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220119/priznanie-1768612875.html
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в мире, украина, юрий афонин, владимир путин, госдума рф, кпрф, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
19:41 19.01.2022
 
В КПРФ объяснили, почему предложили признать ДНР и ЛНР

Депутат КПРФ Афонин об обращении к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР: ситуация назрела

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСтенд партии КПРФ
Стенд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Стенд партии КПРФ
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме считает, что ситуация с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) назрела, и рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы о признании, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
18:23
Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
"Сейчас очевидно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, и фактически Донецкая и Луганская республики имеют особый правовой статус, территории неподконтрольны Киеву. Мы считаем, что ситуация назрела и сейчас тот момент, когда этот вопрос надо решать. Мы рассчитываем на серьёзное рассмотрение со стороны президента", - сказал Афонин.
Депутат считает, что большинство россиян и жителей ЛНР и ДНР поддержат это решение.
"С точки зрения реакции мирового сообщества, если такое решение будет принято, западные страны и США, так же как не признали Абхазию и Южную Осетию, будут проводить эту линию, но степень нежелания Запада обсуждать возможные меры деэскалации конфликта на территории показывают, что ухудшить то, что тяжело ухудшить, уже невозможно. Это защита наших граждан", - добавил парламентарий.
Первый заместитель главы комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19:21
Депутат ответил на вопрос о возможности признать ДНР и ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19:36
В Совфеде отреагировали на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
 
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