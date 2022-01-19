https://ria.ru/20220119/donbass-1768609886.html
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:08
2022-01-19T18:08
2022-01-19T19:53
политика
госдума рф
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
кпрф
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики."За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в документе.Авторы назвали этот шаг обоснованным и морально оправданным.По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств.Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.
https://ria.ru/20220110/priznanie-1767213699.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_88de116effcd79768cca217926020efb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, кпрф, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:08 19.01.2022 (обновлено: 19:53 19.01.2022)
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР
Депутаты от КПРФ внесли проект обращения к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР