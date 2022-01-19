https://ria.ru/20220119/donbass-1768609886.html

В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022

В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:08

2022-01-19T18:08

2022-01-19T19:53

политика

госдума рф

ситуация в днр и лнр

россия

владимир путин

кпрф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики."За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в документе.Авторы назвали этот шаг обоснованным и морально оправданным.По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств.Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.

https://ria.ru/20220110/priznanie-1767213699.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, кпрф, донецкая народная республика, луганская народная республика