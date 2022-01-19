Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/donbass-1768609886.html
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:08
2022-01-19T19:53
политика
госдума рф
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
кпрф
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики."За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в документе.Авторы назвали этот шаг обоснованным и морально оправданным.По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств.Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.
https://ria.ru/20220110/priznanie-1767213699.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_88de116effcd79768cca217926020efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, кпрф, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:08 19.01.2022 (обновлено: 19:53 19.01.2022)
 
В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

Депутаты от КПРФ внесли проект обращения к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы России
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
"За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в документе.
Авторы назвали этот шаг обоснованным и морально оправданным.
По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств.
Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 18:35Переговоры Россия-НАТО
В Киеве выразили опасение, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров
 
ПолитикаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинКПРФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России никогда не виданными санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
22:43В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие
22:41Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ
22:37Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля
Лента новостейМолния
Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России никогда не виданными санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНРВ новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшиеПорошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИПрокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля