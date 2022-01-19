В Германии объяснили, почему Россия "минует" Европу в вопросах безопасности
Депутат Шмидт: Германия в вопросе безопасности может предложить России только диалог
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ойген Шмидт заявил РИА Новости, что Германия не может предложить РФ ничего кроме диалога по вопросу европейской безопасности.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила журналистам, что в Берлине готовы вести серьезный диалог с Россией о взаимных шагах, которые укрепят общую европейскую безопасность.
"Что на самом деле может предложить Германия кроме диалога по этому вопросу? Неслучайно Россия обратилась к США, минуя их европейских сателлитов, для установления новых правил безопасности на европейском континенте", — считает депутат.
По словам Шмидта, в коалиционном правительстве Германии по-прежнему существуют разногласия по поводу подхода к России.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.