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Мишустин призвал создать условия для опережающего развития Дальнего Востока

Мишустин призвал создать условия для опережающего развития Дальнего Востока - РИА Новости, 19.01.2022

Мишустин призвал создать условия для опережающего развития Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость создать условия для опережающего роста качества жизни на Дальнем Востоке. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:36

2022-01-19T15:36

2022-01-19T15:36

экономика

дальневосточный фо

михаил мишустин

дальний восток

дальневосточный гектар

ипотека

россия

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МОСКВА 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость создать условия для опережающего роста качества жизни на Дальнем Востоке."Практически все мероприятия отражены в национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на ближайшие 13 лет. Она была запущена более года назад по поручению президента, и в текущем году на её реализацию предусмотрено свыше ста миллиардов рублей... Основная цель программы - обеспечить приток людей в Дальневосточные субъекты. А для этого, конечно, требуется создать условия для опережающего роста качества жизни", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по Дальнему Востоку в режиме видеоконференции.Он добавил, что в этой связи особое внимание уделяется модернизации первичного звена здравоохранения, программам "Дальневосточный гектар" и" Дальневосточная ипотека".В начале сессии российский премьер заявил, что ждет конкретных предложений по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке."В нашей сегодняшней беседе участвуют вице-премьеры, главы субъектов и руководство профильных министерств. У всех будет возможность высказаться, изложить свою точку зрения. Прошу вас быть предельно конкретными, сложности не надо замалчивать и не стесняйтесь предлагать свои идеи", - сказал Мишустин."Итоги нашей сегодняшней сессии будут доложены президенту", - добавил он.

https://ria.ru/20220119/chekunkov-1768389926.html

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экономика, дальневосточный фо, михаил мишустин, дальний восток, дальневосточный гектар, ипотека, россия