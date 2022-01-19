https://ria.ru/20220119/deti-1768489982.html

В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире

В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире - РИА Новости, 19.01.2022

В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире

Суд отправил в психиатрический стационар мать двоих детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:33

2022-01-19T09:33

2022-01-19T09:33

происшествия

ульяновск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Суд отправил в психиатрический стационар мать двоих детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.Летом прошлого года в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.По информации СК, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, обращалась с ними грубо и даже била старшего сына, к которому "испытывала неприязнь".Следственный комитет и полиция возбудили несколько уголовных дел. Матери детей было предъявлено обвинение в оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также истязании.Экспертиза обнаружила у матери хроническое психическое расстройство, в связи с чем следователи просили суд отправить ее на принудительное лечение."Решением суда женщина помещена для прохождения лечения в психиатрический стационар", - говорится в сообщении.Ранее СУСК сообщал, что дети были изъяты из семьи и помещены в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".

https://ria.ru/20220118/opeka-1768412049.html

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)