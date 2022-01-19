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В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире
В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире - РИА Новости, 19.01.2022
В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире
Суд отправил в психиатрический стационар мать двоих детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:33
2022-01-19T09:33
происшествия
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Суд отправил в психиатрический стационар мать двоих детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.Летом прошлого года в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.По информации СК, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, обращалась с ними грубо и даже била старшего сына, к которому "испытывала неприязнь".Следственный комитет и полиция возбудили несколько уголовных дел. Матери детей было предъявлено обвинение в оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также истязании.Экспертиза обнаружила у матери хроническое психическое расстройство, в связи с чем следователи просили суд отправить ее на принудительное лечение."Решением суда женщина помещена для прохождения лечения в психиатрический стационар", - говорится в сообщении.Ранее СУСК сообщал, что дети были изъяты из семьи и помещены в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".
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ульяновск
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происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)
09:33 19.01.2022
 
В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире

Суд отправил на лечение мать детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Суд отправил в психиатрический стационар мать двоих детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
Летом прошлого года в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 17:03
В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына
По информации СК, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, обращалась с ними грубо и даже била старшего сына, к которому "испытывала неприязнь".
Следственный комитет и полиция возбудили несколько уголовных дел. Матери детей было предъявлено обвинение в оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также истязании.
Экспертиза обнаружила у матери хроническое психическое расстройство, в связи с чем следователи просили суд отправить ее на принудительное лечение.
"Решением суда женщина помещена для прохождения лечения в психиатрический стационар", - говорится в сообщении.
Ранее СУСК сообщал, что дети были изъяты из семьи и помещены в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".
 
ПроисшествияУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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