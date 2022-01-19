Досрочно и на неполный день: права молодой мамы после декрета
Девушка с документами в офисе после декрета
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Декрет – это отпуск по уходу за ребенком, длительность которого зависит от желания молодой мамы. После определенного периода времени, проведенного дома с малышом, нужно возвращаться к работе. Как выйти из декрета досрочно, какие привилегии имеет женщина, как получить пособие по временной нетрудоспособности, - в материале РИА Новости.
Декретный отпуск
В отпуск по беременности и родам может уйти только женщина, которая в скором времени станет мамой. Однако отпуск по уходу за ребенком могут предоставить как матери, так и другим членам семьи: отцу, бабушке, дедушке.
Законодательная база
Алгоритм действий по уходу в отпуск по уходу за ребенком закреплен в Трудовом кодексе и других федеральных законах. Государство поддерживает молодых родителей не только во время декретного отпуска, но и после: дает возможность работать неполный рабочий день и предоставляет налоговый вычет на детей.
3 февраля 2021, 17:45Минтруд предложил учитывать декрет при выплате пособия по безработице
Чтобы понять, каким образом и в каком объеме выплачиваются пособия во время отпуска по беременности и родам, важно ознакомиться со ст. 13 и 15 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"", – поясняет Елизавета Чинёнова, руководитель юридической службы компании GigAnt.
Проблемы, с которыми сталкиваются родители
Наиболее частые проблемы, которые приходится преодолевать молодой маме после декрета:
Сотрудники одного из московских офисов
- —Тяжело вырваться из привычной рутины. В процессе беременности и после рождения ребенка жизнь молодой мамы сильно меняется, появляется ощущение, что мир изменился и вся жизнь проходит вокруг ребенка. Когда пора выходить на работу, женщине приходится вырываться из привычной жизни. И несмотря на то, что со временем она привыкает совмещать работу и материнство, психологически это сделать достаточно сложно.
- —Страх вернуться на работу. Так как отпуск по уходу за ребенком длится до трех лет, за это время легко забыть необходимую для работы информацию и растерять рабочие навыки. Нередки случаи, когда после отпуска приходится возвращаться в совершенной новый коллектив и знакомиться с новым руководителем. Несмотря на это, чаще всего адаптация после отпуска по уходу за ребенком проходит быстро - обычно хватает около недели. Ведь специалисту не нужно обучаться с нуля, достаточно просто освежить знания.
- —Страх не сохранить баланс между работой и семьей. Так как ребенок еще маленький, он требует много внимания. Поэтому родителям приходится намного оперативнее решать все вопросы на работе и дома, порой даже жертвуя сном и отдыхом. В такой ситуации помогает распределение обязанностей и бытовых задач между членами семьи.
- —Не с кем оставить ребенка. Нужно успеть записаться в ясельную группу, так как нередки случаи, когда мест в них не хватает. Кроме того, нужно подстроить свой рабочий график так, чтобы была возможность отвести ребенка в сад и вовремя забрать.
Девушка подписывает документы
Как выйти на работу после декрета
В соответствии со ст. 256 ТК РФ женщина имеет право на декретный отпуск, которым она может пользоваться в полном объеме или частично. Рабочее место при этом за ней сохраняется.
Выход из декрета никак документально не оформляется: по его завершении работник обязан приступить к выполнению трудовой функции на тех же условиях и в том же режиме, что и до ухода. При выходе из декретного отпуска не требуется предоставлять никаких документов. Необходимо только сообщить работодателю о намерении выйти на работу.
Единственное исключение из этого правила – досрочный выход из декретного отпуска.
15 апреля 2021, 13:20Пособие по беременности и родам в 2022: как рассчитать и получить выплаты
Алгоритм оформления досрочного выхода из декрета
Пошаговая инструкция, как оформить досрочный выход молодой мамы на неполный рабочий день из отпуска по уходу за ребенком:
- 1Необходимо уведомить руководителя о выходе на работу.
- 2Договориться о предстоящем рабочем графике.
- 3Заключить соглашение о новом режиме работы. В нем необходимо указать рабочие дни, время начала и окончания рабочего дня, перерыв на обед и условия оплаты труда.
- 4Если на месте декретницы работает другой сотрудник, то организация должна издать приказ о прекращении с ним трудовых отношений. Основание – заявление декретницы и окончание срока трудового договора временного сотрудника (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
Работодатель не может препятствовать выходу на работу раньше срока. Уволить сотрудника, находящегося в декретном отпуске, он тоже не может. Единственное основание увольнения в этом случае – это ликвидация организации.
13 апреля 2021, 18:01Пособие по безработице в 2022: размер, как получить, сколько выплачивают
Заработная плата и налоговый вычет
Условия выхода на работу после декрета должны остаться аналогичными тем, что были при уходе в отпуск, а значит работодатель не вправе уменьшать таким сотрудникам зарплату.
Имущественный вычет по налогу (13%) предоставляется каждому из родителей. За первых двоих детей вычет полагается в размере 1400 рублей на каждого, за третьего и последующего ребенка — по 3000 рублей.
Максимальная сумма годового дохода, при котором родитель вправе получать вычет — 350 000 рублей. По достижении этой суммы льгота прекратится.
Как выйти на неполный рабочий день
"Любой из родственников (не только мать и отец), осуществляющий уход за ребенком, имеет право перевода на неполный рабочий день. Для этого нужно написать заявление работодателю с соответствующей просьбой. Такое право работника гарантировано ст. 93 Трудового кодекса. Отказать в переводе на неполный рабочий день работодатель не может. На такой график можно перейти в любой момент, пока ребенку не исполнится 14 лет, а если ребенок — инвалид, то до его 18 лет", – поясняет юрист Анастасия Николаева.
4 ноября 2021, 08:00"Начинала с нуля". Истории женщин, разбогатевших в декрете
Пособие по временной нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоспособности должно выплачиваться только тем сотрудникам, которые во время отпуска по уходу за ребенком вышли работать на неполный рабочий день. Так как такому сотруднику необходимо освобождение от работы, врач выдает больничный, на основании которого выдается пособие. При этом положенное пособие по уходу за ребенком тоже сохраняется.
В случаях, когда сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком, не работает, ей не нужно освобождение от работы и возмещение заработка. Следовательно, в такой ситуации пособие по временной нетрудоспособности не положено.
Ежегодный оплачиваемый отпуск
Сотрудник, который работает в период отпуска по уходу за ребенком, может претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск.
В этом случае он оформляется одним из следующих способов.
- 11 способ – прерывается детский отпуск, после чего оформляется ежегодный оплачиваемый. После окончания ежегодного можно возобновить детский.
- 22 способ – работник прекращает трудиться в режиме неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком.
26 ноября 2021, 21:07Скидка на налог: как оформить вычет на ребенка — пошаговая инструкция
Отказ работодателя в приеме на работу
На основании ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам в связи с беременностью или наличием детей.
Безосновательный отказ в приеме на работу грозит компании наложением штрафов и даже уголовной ответственностью.
"Исключение составляют только ситуации, когда с сотрудницей заключен срочный трудовой договор и она забеременела в период его действия. В таком случае договор с беременной женщиной работодатель обязан продлить до конца декретного отпуска (ст. 261 ТК РФ). Но после него молодая мама не имеет права выйти на работу, так как будет уволена по факту окончания отпуска по уходу за ребенком. В случае если работодатель вынуждает работника уволиться сразу после декрета, необходимо выполнить следующие действия: письменно обратиться к работодателю с просьбой не препятствовать выходу на рабочее место или написать жалобу в трудовую инспекцию или в прокуратуру", - рекомендует Елизавета Чинёнова, руководитель юридической службы в GigAnt.
25 декабря 2021, 09:20Новый год — 2022Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере
Общие советы и рекомендации
Чтобы сделать выход из декретного отпуска максимально безболезненным, эксперты советуют:
- 1Поговорить с руководством. Обсудить возможность уйти с рабочего места, если ребенок заболел.
- 2Задавать вопросы. В период отпуска в компании могут произойти перемены в структуре или появиться новые рабочие задачи. Чтобы период адаптации прошел быстро, не стоит бояться задавать вопросы.
- 3Получить поддержку от коллег. Сотрудники, у которых есть дети, могут разделить переживания коллеги и помочь советом.
- 4Первое время не браться за сложные проекты.
- 5Участвовать в корпоративных мероприятиях. Такой подход мотивирует и позволяет быстрее погрузиться в корпоративную жизнь, познакомиться с новыми коллегами и адаптироваться после декрета.
- 6Не забывать про отдых. Выход на работу после декрета – стресс для новоиспеченных родителей, поэтому необходимо выделять время для расслабления.
Работа детского сада