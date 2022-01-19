https://ria.ru/20220119/dekret-1768630304.html

Досрочно и на неполный день: права молодой мамы после декрета

Выход на работу после декрета, через 3 года или досрочно

Досрочно и на неполный день: права молодой мамы после декрета

Декрет – это отпуск по уходу за ребенком, длительность которого зависит от желания молодой мамы. После определенного периода времени, проведенного дома с... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:40

2022-01-19T20:40

2022-01-19T20:39

общество

беременность

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Декрет – это отпуск по уходу за ребенком, длительность которого зависит от желания молодой мамы. После определенного периода времени, проведенного дома с малышом, нужно возвращаться к работе. Как выйти из декрета досрочно, какие привилегии имеет женщина, как получить пособие по временной нетрудоспособности, - в материале РИА Новости.Декретный отпускВ отпуск по беременности и родам может уйти только женщина, которая в скором времени станет мамой. Однако отпуск по уходу за ребенком могут предоставить как матери, так и другим членам семьи: отцу, бабушке, дедушке.Законодательная базаАлгоритм действий по уходу в отпуск по уходу за ребенком закреплен в Трудовом кодексе и других федеральных законах. Государство поддерживает молодых родителей не только во время декретного отпуска, но и после: дает возможность работать неполный рабочий день и предоставляет налоговый вычет на детей."Все нужные положения, касающиеся отпуска по уходу за ребенком (декретный отпуск) содержатся в ст. 93, 122, 261, 255 и 256 Трудового кодекса Российской Федерации, где подробно описывается процедура предоставления декретного отпуска и получения выплат от работодателя.Чтобы понять, каким образом и в каком объеме выплачиваются пособия во время отпуска по беременности и родам, важно ознакомиться со ст. 13 и 15 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"", – поясняет Елизавета Чинёнова, руководитель юридической службы компании GigAnt.Проблемы, с которыми сталкиваются родителиНаиболее частые проблемы, которые приходится преодолевать молодой маме после декрета:Как выйти на работу после декретаВ соответствии со ст. 256 ТК РФ женщина имеет право на декретный отпуск, которым она может пользоваться в полном объеме или частично. Рабочее место при этом за ней сохраняется.Выход из декрета никак документально не оформляется: по его завершении работник обязан приступить к выполнению трудовой функции на тех же условиях и в том же режиме, что и до ухода. При выходе из декретного отпуска не требуется предоставлять никаких документов. Необходимо только сообщить работодателю о намерении выйти на работу.Единственное исключение из этого правила – досрочный выход из декретного отпуска.Алгоритм оформления досрочного выхода из декретаПошаговая инструкция, как оформить досрочный выход молодой мамы на неполный рабочий день из отпуска по уходу за ребенком:Работодатель не может препятствовать выходу на работу раньше срока. Уволить сотрудника, находящегося в декретном отпуске, он тоже не может. Единственное основание увольнения в этом случае – это ликвидация организации.Заработная плата и налоговый вычетУсловия выхода на работу после декрета должны остаться аналогичными тем, что были при уходе в отпуск, а значит работодатель не вправе уменьшать таким сотрудникам зарплату.Имущественный вычет по налогу (13%) предоставляется каждому из родителей. За первых двоих детей вычет полагается в размере 1400 рублей на каждого, за третьего и последующего ребенка — по 3000 рублей.Максимальная сумма годового дохода, при котором родитель вправе получать вычет — 350 000 рублей. По достижении этой суммы льгота прекратится.Как выйти на неполный рабочий день"Любой из родственников (не только мать и отец), осуществляющий уход за ребенком, имеет право перевода на неполный рабочий день. Для этого нужно написать заявление работодателю с соответствующей просьбой. Такое право работника гарантировано ст. 93 Трудового кодекса. Отказать в переводе на неполный рабочий день работодатель не может. На такой график можно перейти в любой момент, пока ребенку не исполнится 14 лет, а если ребенок — инвалид, то до его 18 лет", – поясняет юрист Анастасия Николаева.Пособие по временной нетрудоспособностиПособие по временной нетрудоспособности должно выплачиваться только тем сотрудникам, которые во время отпуска по уходу за ребенком вышли работать на неполный рабочий день. Так как такому сотруднику необходимо освобождение от работы, врач выдает больничный, на основании которого выдается пособие. При этом положенное пособие по уходу за ребенком тоже сохраняется.В случаях, когда сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком, не работает, ей не нужно освобождение от работы и возмещение заработка. Следовательно, в такой ситуации пособие по временной нетрудоспособности не положено.Ежегодный оплачиваемый отпускСотрудник, который работает в период отпуска по уходу за ребенком, может претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск.В этом случае он оформляется одним из следующих способов.Отказ работодателя в приеме на работуНа основании ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам в связи с беременностью или наличием детей.Безосновательный отказ в приеме на работу грозит компании наложением штрафов и даже уголовной ответственностью.Общие советы и рекомендацииЧтобы сделать выход из декретного отпуска максимально безболезненным, эксперты советуют:

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общество, беременность, россия