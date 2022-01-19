https://ria.ru/20220119/bolnitsa-1768604382.html

СК заподозрил начальника больницы "Матросской тишины" во взятках

СК заподозрил начальника больницы "Матросской тишины" во взятках - РИА Новости, 19.01.2022

СК заподозрил начальника больницы "Матросской тишины" во взятках

Начальник больницы СИЗО "Матросская тишина" обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:48

2022-01-19T17:48

2022-01-19T17:48

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

матросская тишина

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Начальник больницы СИЗО "Матросская тишина" обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее информированный источник рассказал РИА Новости о задержании главврача больницы при СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко за коррупцию, не уточняя детали.По данным следствия, с 2020 по 2021 год фигурант получил от арестованных и осужденых деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний"."Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. В ходе предварительного следствия установлено восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов", - сказала она.Иванова добавила, что в четверг следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским судом об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20200828/zakharchenko-1576454084.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, россия