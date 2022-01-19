СК заподозрил начальника больницы "Матросской тишины" во взятках
Начальника больницы "Матросской тишины" Кравченко заподозрили во взятках за диагнозы
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве "Матросская тишина"
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве "Матросская тишина". Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Начальник больницы СИЗО "Матросская тишина" обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее информированный источник рассказал РИА Новости о задержании главврача больницы при СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко за коррупцию, не уточняя детали.
"Расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений… "получение взятки за незаконные действия" и "превышение должностных полномочий", - сказала Иванова.
По данным следствия, с 2020 по 2021 год фигурант получил от арестованных и осужденых деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний".
"Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. В ходе предварительного следствия установлено восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов", - сказала она.
Иванова добавила, что в четверг следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским судом об аресте фигуранта.
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