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В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине"

В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине" - РИА Новости, 19.01.2022

В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине"

В Москве задержали главврача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:23

2022-01-19T15:23

2022-01-19T23:07

происшествия

москва

матросская тишина

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Москве задержали главврача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, сообщил РИА Новости информированный источник."Предположительно, его задержали вчера за коррупцию", — уточнил собеседник агентства.По данным источника телеканала RT, Кравченко подозревают в получении взятки. Сейчас он находится в одном из изоляторов временного содержания в Москве.В Следственном комитете подтвердили информацию о предъявленных Кравченко обвинениях."Расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений <…> "Получение взятки за незаконные действия" и "Превышение должностных полномочий", — сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, Кравченко получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". По сфальсифицированным диагнозам из-под стражи освободили по меньшей мере восемь человек.Следователи намерены ходатайствовать перед Пресненским судом об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html

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происшествия, москва, матросская тишина, здоровье - общество