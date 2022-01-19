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В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине"
В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине" - РИА Новости, 19.01.2022
В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине"
В Москве задержали главврача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:23
2022-01-19T15:23
2022-01-19T23:07
происшествия
москва
матросская тишина
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Москве задержали главврача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, сообщил РИА Новости информированный источник."Предположительно, его задержали вчера за коррупцию", — уточнил собеседник агентства.По данным источника телеканала RT, Кравченко подозревают в получении взятки. Сейчас он находится в одном из изоляторов временного содержания в Москве.В Следственном комитете подтвердили информацию о предъявленных Кравченко обвинениях."Расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений <…> "Получение взятки за незаконные действия" и "Превышение должностных полномочий", — сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, Кравченко получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". По сфальсифицированным диагнозам из-под стражи освободили по меньшей мере восемь человек.Следователи намерены ходатайствовать перед Пресненским судом об аресте фигуранта.
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происшествия, москва, матросская тишина, здоровье - общество
15:23 19.01.2022 (обновлено: 23:07 19.01.2022)
В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине"
Главврача больницы "Матросской тишины" Кравченко задержали за взятку
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
В Москве
задержали главврача больницы следственного изолятора "Матросская тишина
" Александра Кравченко, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Предположительно, его задержали вчера за коррупцию", — уточнил собеседник агентства.
По данным источника телеканала RT
, Кравченко подозревают в получении взятки. Сейчас он находится в одном из изоляторов временного содержания в Москве.
В Следственном комитете подтвердили информацию о предъявленных Кравченко обвинениях.
"Расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений <…> "Получение взятки за незаконные действия" и "Превышение должностных полномочий", — сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным следствия, Кравченко получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". По сфальсифицированным диагнозам из-под стражи освободили по меньшей мере восемь человек.
Следователи намерены ходатайствовать перед Пресненским судом об аресте фигуранта.