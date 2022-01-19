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https://ria.ru/20220119/blinken-1768558285.html
Секретное украинское задание Блинкена, которое поможет России
На Украине раскрыли "тайный смысл" визита Блинкена - РИА Новости, 19.01.2022
Секретное украинское задание Блинкена, которое поможет России
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента Владимира Зеленского и убедить его в том, что Вашингтон будет... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:53
2022-01-19T16:33
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
нато
виктор суслов (украинский экономист)
энтони блинкен
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента Владимира Зеленского и убедить его в том, что Вашингтон будет поддерживать Киев. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" бывший министр экономики Виктор Суслов."Они приезжают, тот же Блинкен лично прилетает — очевидно, он должен будет сказать, я думаю, что-то Украине не очень приятное", — полагает он.По мнению Суслова, задача Блинкена состоит в том, чтобы навязать Зеленскому "определенные идеи". Основной из тем предстоящих переговоров, как считает экс-министр, будут договоренности между Россией и США, достигнутые без участия Киева. О чем конкретно идет речь, политик не уточнил."Возможно, Зеленскому придется согласиться с тем, что дело приема Украины в НАТО, допустим, будет отложено в очень долгий ящик, хотя официально об этом, может быть, и не будет объявлено", — предположил он.Вопрос о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток включен в проекты соглашения с США и их натовскими союзниками по гарантиям безопасности. Помимо этого, в документе зафиксированы требования, касающиеся отказа от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Энтони Блинкен прибыл на Украину с визитом 19 января. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато, виктор суслов (украинский экономист), энтони блинкен, дмитрий кулеба, ситуация на украине, россия
14:53 19.01.2022 (обновлено: 16:33 19.01.2022)
 
На Украине раскрыли "тайный смысл" визита Блинкена

Экс-министр экономики Украины Суслов: Блинкен прилетел с задачей успокоить Зеленского

© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента Владимира Зеленского и убедить его в том, что Вашингтон будет поддерживать Киев. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" бывший министр экономики Виктор Суслов.
"Они приезжают, тот же Блинкен лично прилетает — очевидно, он должен будет сказать, я думаю, что-то Украине не очень приятное", — полагает он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
По мнению Суслова, задача Блинкена состоит в том, чтобы навязать Зеленскому "определенные идеи". Основной из тем предстоящих переговоров, как считает экс-министр, будут договоренности между Россией и США, достигнутые без участия Киева. О чем конкретно идет речь, политик не уточнил.
"Возможно, Зеленскому придется согласиться с тем, что дело приема Украины в НАТО, допустим, будет отложено в очень долгий ящик, хотя официально об этом, может быть, и не будет объявлено", — предположил он.
Вопрос о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток включен в проекты соглашения с США и их натовскими союзниками по гарантиям безопасности. Помимо этого, в документе зафиксированы требования, касающиеся отказа от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Энтони Блинкен прибыл на Украину с визитом 19 января. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча — 2021 (Three swords — 2021) с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:09
The Week: Путин разоблачил блеф США в ситуации с Украиной
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийНАТОВиктор Суслов (украинский экономист)Энтони БлинкенДмитрий КулебаСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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