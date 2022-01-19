https://ria.ru/20220119/blinken-1768558285.html

Секретное украинское задание Блинкена, которое поможет России

На Украине раскрыли "тайный смысл" визита Блинкена - РИА Новости, 19.01.2022

Секретное украинское задание Блинкена, которое поможет России

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента Владимира Зеленского и убедить его в том, что Вашингтон будет... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:53

2022-01-19T14:53

2022-01-19T16:33

в мире

украина

киев

сша

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нато

виктор суслов (украинский экономист)

энтони блинкен

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента Владимира Зеленского и убедить его в том, что Вашингтон будет поддерживать Киев. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" бывший министр экономики Виктор Суслов."Они приезжают, тот же Блинкен лично прилетает — очевидно, он должен будет сказать, я думаю, что-то Украине не очень приятное", — полагает он.По мнению Суслова, задача Блинкена состоит в том, чтобы навязать Зеленскому "определенные идеи". Основной из тем предстоящих переговоров, как считает экс-министр, будут договоренности между Россией и США, достигнутые без участия Киева. О чем конкретно идет речь, политик не уточнил."Возможно, Зеленскому придется согласиться с тем, что дело приема Украины в НАТО, допустим, будет отложено в очень долгий ящик, хотя официально об этом, может быть, и не будет объявлено", — предположил он.Вопрос о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток включен в проекты соглашения с США и их натовскими союзниками по гарантиям безопасности. Помимо этого, в документе зафиксированы требования, касающиеся отказа от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Энтони Блинкен прибыл на Украину с визитом 19 января. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html

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