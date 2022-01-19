Секретное украинское задание Блинкена, которое поможет России

14:53 19.01.2022 (обновлено: 16:33 19.01.2022)
На Украине раскрыли "тайный смысл" визита Блинкена
Экс-министр экономики Украины Суслов: Блинкен прилетел с задачей успокоить Зеленского
© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента Владимира Зеленского и убедить его в том, что Вашингтон будет поддерживать Киев. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" бывший министр экономики Виктор Суслов.
"Они приезжают, тот же Блинкен лично прилетает — очевидно, он должен будет сказать, я думаю, что-то Украине не очень приятное", — полагает он.
По мнению Суслова, задача Блинкена состоит в том, чтобы навязать Зеленскому "определенные идеи". Основной из тем предстоящих переговоров, как считает экс-министр, будут договоренности между Россией и США, достигнутые без участия Киева. О чем конкретно идет речь, политик не уточнил.
"Возможно, Зеленскому придется согласиться с тем, что дело приема Украины в НАТО, допустим, будет отложено в очень долгий ящик, хотя официально об этом, может быть, и не будет объявлено", — предположил он.
Вопрос о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток включен в проекты соглашения с США и их натовскими союзниками по гарантиям безопасности. Помимо этого, в документе зафиксированы требования, касающиеся отказа от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Энтони Блинкен прибыл на Украину с визитом 19 января. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
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