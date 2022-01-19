https://ria.ru/20220119/baykonur-1768500671.html
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта - РИА Новости, 19.01.2022
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта
В городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте горадминистрации. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:31
2022-01-19T10:31
2022-01-19T11:13
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766943511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b81b2a7e0b607623d4513cad829d6345.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте горадминистрации.Повышенный уровень введен с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.Ранее в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане с 7 по 19 января был установлен повышенный уровень опасности, в городе введены временные ограничения, в том числе на передвижение по городу по ночам и продажу алкоголя.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Происшествий, по его словам, не было.
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768230830.html
казахстан
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766943511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6864ecc948e432351466ade3a25676c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, байконур (город)
10:31 19.01.2022 (обновлено: 11:13 19.01.2022)
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта
Администрация Байконура ввела повышенный уровень террористической опасности до 3 февраля