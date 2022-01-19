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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/baykonur-1768500671.html
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта - РИА Новости, 19.01.2022
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта
В городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте горадминистрации. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:31
2022-01-19T11:13
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
байконур (город)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте горадминистрации.Повышенный уровень введен с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.Ранее в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане с 7 по 19 января был установлен повышенный уровень опасности, в городе введены временные ограничения, в том числе на передвижение по городу по ночам и продажу алкоголя.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Происшествий, по его словам, не было.
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768230830.html
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в мире, казахстан, байконур (город)
10:31 19.01.2022 (обновлено: 11:13 19.01.2022)
 
В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта

Администрация Байконура ввела повышенный уровень террористической опасности до 3 февраля

© REUTERS / Turar KazangapovСотрудники силовых структур Казахстана
Сотрудники силовых структур Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Turar Kazangapov
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте горадминистрации.
"В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения… было принято решение об установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток", - сказано в сообщении.
Повышенный уровень введен с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.
Ранее в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане с 7 по 19 января был установлен повышенный уровень опасности, в городе введены временные ограничения, в том числе на передвижение по городу по ночам и продажу алкоголя.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Происшествий, по его словам, не было.
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