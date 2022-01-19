https://ria.ru/20220119/baykonur-1768500671.html

В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта

В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта - РИА Новости, 19.01.2022

В Байконуре ввели повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта

В городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте горадминистрации. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:31

2022-01-19T10:31

2022-01-19T11:13

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте горадминистрации.Повышенный уровень введен с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.Ранее в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане с 7 по 19 января был установлен повышенный уровень опасности, в городе введены временные ограничения, в том числе на передвижение по городу по ночам и продажу алкоголя.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за все время протестов сохранялась спокойная обстановка. Происшествий, по его словам, не было.

https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768230830.html

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в мире, казахстан, байконур (город)