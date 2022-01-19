Под Тулой открыли ледовую арену

"Сегодня на карте области появился ещё один современный спортивный объект. Мы делаем все возможное, чтобы такие сооружения открывались не только в областном центре, но и в отдалённых районах. Мы хотим, чтобы тульская земля растила своих чемпионов мира, олимпийских чемпионов", – цитирует собеседник агентства слова губернатора Алексея Дюмина на церемонии открытия.