Под Тулой открыли ледовую арену
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПод Тулой открыли ледовую арену
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Под Тулой открыли ледовую арену
ТУЛА, 19 янв - РИА Новости. Ледовая арена на 400 зрительских мест открылась в городе Щекино Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, арена имеет тренажерный зал, бросковую зону для хоккеистов, тренерские, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, прокат коньков, кафе. Здание полностью адаптировано для граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.
"Сегодня на карте области появился ещё один современный спортивный объект. Мы делаем все возможное, чтобы такие сооружения открывались не только в областном центре, но и в отдалённых районах. Мы хотим, чтобы тульская земля растила своих чемпионов мира, олимпийских чемпионов", – цитирует собеседник агентства слова губернатора Алексея Дюмина на церемонии открытия.
После официального открытия состоялся гала-матч звезд российского хоккея против юных хоккеистов Тульской области. На лед вышли двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов; двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов; двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, легендарный "Як-15" Александр Якушев и другие.
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