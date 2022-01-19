https://ria.ru/20220119/antidepressanty-1768414325.html

Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов

Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов - РИА Новости, 19.01.2022

Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов

Жителя Новокузнецка — 28-летнего Ренара Аквилу заподозрили в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов. Об этом РИА Новости рассказал сам молодой... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:32

наркотики

новокузнецк

здоровье - общество

депрессия

россия

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НОВОКУЗНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Жителя Новокузнецка — 28-летнего Ренара Аквилу заподозрили в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов. Об этом РИА Новости рассказал сам молодой человек. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Аквила страдает психическим заболеванием более десяти лет. По его словам, он пробовал разные схемы лечения, но ничего не помогало, кроме бупропиона — антидепрессанта, который используют в более чем 80 странах для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания, тревожных состояний, а также табачной зависимости.Молодой человек заказал препарат из Индии. В начале 2022 года при получении этой посылки на почте задержали его мать, она может проходить по делу как соучастница.До 2016 года бупропион свободно продавался в России. Но затем производитель не продлил лицензию "из коммерческих соображений". С тех пор препарат исключили из государственного реестра лекарств, но в списки запрещенных и наркотических не внесли.Однако в 2019 году началась череда уголовных дел о контрабанде против россиян, покупающих бупропион через интернет. В экспертно-криминалистических центрах таможенной службы и МВД препарат сочли производным запрещенного в России наркотика эфедрона из-за схожей молекулярной структуры.Одно из самых громких дел было возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой. Благодаря общественному резонансу с нее сняли обвинения, так как, не имея высшего химического образования, Беляева не могла знать, что бупропион — производное от эфедрона.

https://ria.ru/20220119/antidepressant-1768390792.html

https://ria.ru/20201210/antidepressanty-1588505031.html

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наркотики, новокузнецк, здоровье - общество, депрессия, россия