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Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов
Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов - РИА Новости, 19.01.2022
Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов
Жителя Новокузнецка — 28-летнего Ренара Аквилу заподозрили в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов. Об этом РИА Новости рассказал сам молодой... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:00
2022-01-19T08:32
наркотики
новокузнецк
здоровье - общество
депрессия
россия
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НОВОКУЗНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Жителя Новокузнецка — 28-летнего Ренара Аквилу заподозрили в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов. Об этом РИА Новости рассказал сам молодой человек. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Аквила страдает психическим заболеванием более десяти лет. По его словам, он пробовал разные схемы лечения, но ничего не помогало, кроме бупропиона — антидепрессанта, который используют в более чем 80 странах для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания, тревожных состояний, а также табачной зависимости.Молодой человек заказал препарат из Индии. В начале 2022 года при получении этой посылки на почте задержали его мать, она может проходить по делу как соучастница.До 2016 года бупропион свободно продавался в России. Но затем производитель не продлил лицензию "из коммерческих соображений". С тех пор препарат исключили из государственного реестра лекарств, но в списки запрещенных и наркотических не внесли.Однако в 2019 году началась череда уголовных дел о контрабанде против россиян, покупающих бупропион через интернет. В экспертно-криминалистических центрах таможенной службы и МВД препарат сочли производным запрещенного в России наркотика эфедрона из-за схожей молекулярной структуры.Одно из самых громких дел было возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой. Благодаря общественному резонансу с нее сняли обвинения, так как, не имея высшего химического образования, Беляева не могла знать, что бупропион — производное от эфедрона.
https://ria.ru/20220119/antidepressant-1768390792.html
https://ria.ru/20201210/antidepressanty-1588505031.html
новокузнецк
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наркотики, новокузнецк, здоровье - общество, депрессия, россия
08:00 19.01.2022 (обновлено: 08:32 19.01.2022)
 
Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов

Россиянина подозревают в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГотовая продукция в одном из цехов фармацевтического завода компании ЗАО "Биоком" в Ставрополе
Готовая продукция в одном из цехов фармацевтического завода компании ЗАО Биоком в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НОВОКУЗНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Жителя Новокузнецка — 28-летнего Ренара Аквилу заподозрили в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов. Об этом РИА Новости рассказал сам молодой человек. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Аквила страдает психическим заболеванием более десяти лет. По его словам, он пробовал разные схемы лечения, но ничего не помогало, кроме бупропиона — антидепрессанта, который используют в более чем 80 странах для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания, тревожных состояний, а также табачной зависимости.
Антидепрессанты
08:00
Уголовная депрессия: в России снова заводят дела за покупку лекарств
Молодой человек заказал препарат из Индии. В начале 2022 года при получении этой посылки на почте задержали его мать, она может проходить по делу как соучастница.
До 2016 года бупропион свободно продавался в России. Но затем производитель не продлил лицензию "из коммерческих соображений". С тех пор препарат исключили из государственного реестра лекарств, но в списки запрещенных и наркотических не внесли.
Однако в 2019 году началась череда уголовных дел о контрабанде против россиян, покупающих бупропион через интернет. В экспертно-криминалистических центрах таможенной службы и МВД препарат сочли производным запрещенного в России наркотика эфедрона из-за схожей молекулярной структуры.
Одно из самых громких дел было возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой. Благодаря общественному резонансу с нее сняли обвинения, так как, не имея высшего химического образования, Беляева не могла знать, что бупропион — производное от эфедрона.
Дарья Беляева
10 декабря 2020, 08:00
Россиянке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов
 
НаркотикиНовокузнецкЗдоровье - ОбществодепрессияРоссия
 
 
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