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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220118/zagitova-1768347093.html
"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным
"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным - РИА Новости, 18.01.2022
"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным
Алина Загитова появилась на одной вечеринке с Даней Милохиным. Фотографиями с празднования дня рождения общих друзей-блогеров она поделилась в Instagram. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:03
2022-01-18T13:03
шоубиз
шоу-бизнес
евгения медведева
алина загитова
знаменитости
даня милохин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алина Загитова появилась на одной вечеринке с Даней Милохиным. Фотографиями с празднования дня рождения общих друзей-блогеров она поделилась в Instagram.В комментариях подписчики порадовались за Алину, похвалив ее за умение совмещать работу и отдых.Другие пользователи не одобрили новый круг общения спортсменки.Пользователи также отметили, что это уже вторая публикация с Даней – до этого фигуристка выкладывала ролик с совместным танцем на коньках.Ранее Милохин часто проводил время с другой спортсменкой Евгенией Медведевой. Вместе они выступали в проекте "Ледниковый период", но и активно проводили время за пределами шоу. Поклонники подозревали молодых людей в романтических отношениях, однако сами звезды говорили, что они "только друзья".
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шоу-бизнес, евгения медведева, алина загитова, знаменитости, даня милохин
13:03 18.01.2022
 
"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным

Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным и познакомилась с другими блогерами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алина Загитова появилась на одной вечеринке с Даней Милохиным. Фотографиями с празднования дня рождения общих друзей-блогеров она поделилась в Instagram.

"Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании тикток-дома Dream team, познакомилась с новыми замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась", – написала фигуристка.

В комментариях подписчики порадовались за Алину, похвалив ее за умение совмещать работу и отдых.

"Алина, умница! Гастроли, реклама, сессия и немного развлечений! Все успеваешь – так держать! Молодость и позитив!" – написала поклонница.

Другие пользователи не одобрили новый круг общения спортсменки.

"Принцесса, это не твоя компания", "Ваши новые кумиры, Алина?", "Запала что ли на этого Милохина?" – добавили комментаторы.

Пользователи также отметили, что это уже вторая публикация с Даней – до этого фигуристка выкладывала ролик с совместным танцем на коньках.
Ранее Милохин часто проводил время с другой спортсменкой Евгенией Медведевой. Вместе они выступали в проекте "Ледниковый период", но и активно проводили время за пределами шоу. Поклонники подозревали молодых людей в романтических отношениях, однако сами звезды говорили, что они "только друзья".
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