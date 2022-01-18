https://ria.ru/20220118/zagitova-1768347093.html

"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным

"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным - РИА Новости, 18.01.2022

"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным

Алина Загитова появилась на одной вечеринке с Даней Милохиным. Фотографиями с празднования дня рождения общих друзей-блогеров она поделилась в Instagram. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:03

2022-01-18T13:03

2022-01-18T13:03

шоубиз

шоу-бизнес

евгения медведева

алина загитова

знаменитости

даня милохин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алина Загитова появилась на одной вечеринке с Даней Милохиным. Фотографиями с празднования дня рождения общих друзей-блогеров она поделилась в Instagram.В комментариях подписчики порадовались за Алину, похвалив ее за умение совмещать работу и отдых.Другие пользователи не одобрили новый круг общения спортсменки.Пользователи также отметили, что это уже вторая публикация с Даней – до этого фигуристка выкладывала ролик с совместным танцем на коньках.Ранее Милохин часто проводил время с другой спортсменкой Евгенией Медведевой. Вместе они выступали в проекте "Ледниковый период", но и активно проводили время за пределами шоу. Поклонники подозревали молодых людей в романтических отношениях, однако сами звезды говорили, что они "только друзья".

https://ria.ru/20211209/averbukh-1762973099.html

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шоу-бизнес, евгения медведева, алина загитова, знаменитости, даня милохин