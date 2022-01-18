"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным
Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным и познакомилась с другими блогерами
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алина Загитова появилась на одной вечеринке с Даней Милохиным. Фотографиями с празднования дня рождения общих друзей-блогеров она поделилась в Instagram.
"Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании тикток-дома Dream team, познакомилась с новыми замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась", – написала фигуристка.
В комментариях подписчики порадовались за Алину, похвалив ее за умение совмещать работу и отдых.
"Алина, умница! Гастроли, реклама, сессия и немного развлечений! Все успеваешь – так держать! Молодость и позитив!" – написала поклонница.
Другие пользователи не одобрили новый круг общения спортсменки.
"Принцесса, это не твоя компания", "Ваши новые кумиры, Алина?", "Запала что ли на этого Милохина?" – добавили комментаторы.
Пользователи также отметили, что это уже вторая публикация с Даней – до этого фигуристка выкладывала ролик с совместным танцем на коньках.
Ранее Милохин часто проводил время с другой спортсменкой Евгенией Медведевой. Вместе они выступали в проекте "Ледниковый период", но и активно проводили время за пределами шоу. Поклонники подозревали молодых людей в романтических отношениях, однако сами звезды говорили, что они "только друзья".
9 декабря 2021, 16:45ШоубизАвербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой