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В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций - РИА Новости, 18.01.2022
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
Казахстанские силовики с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,7 тысячи человек, сообщил информационный центр городской комендатуры. В... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T05:47
2022-01-18T05:47
2022-01-18T09:03
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
казахстан
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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. Казахстанские силовики с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,7 тысячи человек, сообщил информационный центр городской комендатуры. В понедельник говорилось о 2601 задержанном.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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в мире, алма-ата, казахстан
05:47 18.01.2022 (обновлено: 09:03 18.01.2022)
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
В Алма-Ате задержали более 2,7 тысячи мародеров и участников незаконных акций