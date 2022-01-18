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В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций

В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций - РИА Новости, 18.01.2022

В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций

Казахстанские силовики с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,7 тысячи человек, сообщил информационный центр городской комендатуры. В... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T05:47

2022-01-18T05:47

2022-01-18T09:03

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

казахстан

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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. Казахстанские силовики с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,7 тысячи человек, сообщил информационный центр городской комендатуры. В понедельник говорилось о 2601 задержанном.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

алма-ата

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в мире, алма-ата, казахстан