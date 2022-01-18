https://ria.ru/20220118/vyzov-1768452580.html

Минцифры: вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах

Минцифры: вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах - РИА Новости, 18.01.2022

Минцифры: вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах

Услуга "Вызов врача на дом" доступна на портале госуслуг в 52 регионах России, в 2021 году ей воспользовались около 1 миллиона раз, сообщается на сайте Минцифры РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:21

2022-01-18T20:21

2022-01-18T20:22

распространение коронавируса

общество

госуслуги

казань

екатеринбург

москва

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

олег качанов

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Услуга "Вызов врача на дом" доступна на портале госуслуг в 52 регионах России, в 2021 году ей воспользовались около 1 миллиона раз, сообщается на сайте Минцифры РФ."Онлайн-услуга "Вызов врача на дом" реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса", - говорится в сообщении.В 2021 году онлайн-услугой "Вызов врача на дом" воспользовались почти 1 миллион раз.Проверить доступность услуги в регионе пользователи могут на сайте госуслуг. Министерство отмечает, что жители Москвы, Екатеринбурга и Казани могут вызвать врача только по телефону - это не ошибка портала, а сформированная позиция регионов.Жители тех регионов, в которых услуга онлайн недоступна, могут вызвать врача по номеру 122 или скорую помощь, набрав 112.

https://ria.ru/20220118/gosuslugi-1768410896.html

https://ria.ru/20220116/gosuslugi-1768055975.html

казань

екатеринбург

москва

россия

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общество, госуслуги, казань, екатеринбург, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов, россия, коронавирус в россии