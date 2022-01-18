https://ria.ru/20220118/vyzov-1768452580.html
Минцифры: вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах
Минцифры: вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах - РИА Новости, 18.01.2022
Минцифры: вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах
Услуга "Вызов врача на дом" доступна на портале госуслуг в 52 регионах России, в 2021 году ей воспользовались около 1 миллиона раз, сообщается на сайте Минцифры РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:21
2022-01-18T20:21
2022-01-18T20:22
распространение коронавируса
общество
госуслуги
казань
екатеринбург
москва
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
олег качанов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Услуга "Вызов врача на дом" доступна на портале госуслуг в 52 регионах России, в 2021 году ей воспользовались около 1 миллиона раз, сообщается на сайте Минцифры РФ."Онлайн-услуга "Вызов врача на дом" реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса", - говорится в сообщении.В 2021 году онлайн-услугой "Вызов врача на дом" воспользовались почти 1 миллион раз.Проверить доступность услуги в регионе пользователи могут на сайте госуслуг. Министерство отмечает, что жители Москвы, Екатеринбурга и Казани могут вызвать врача только по телефону - это не ошибка портала, а сформированная позиция регионов.Жители тех регионов, в которых услуга онлайн недоступна, могут вызвать врача по номеру 122 или скорую помощь, набрав 112.
https://ria.ru/20220118/gosuslugi-1768410896.html
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общество, госуслуги, казань, екатеринбург, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов, россия, коронавирус в россии
20:21 18.01.2022 (обновлено: 20:22 18.01.2022)
Минцифры: вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах
Минцифры: вызов врача на дом через портал "Госуслуги" доступен в 52 регионах России