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Новости Подмосковья
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Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты
Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты - РИА Новости, 18.01.2022
Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты
Порядка 30 тысяч почетных доноров из Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает Министерство социального развития Московской области. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:05
2022-01-18T12:05
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
донорство
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 30 тысяч почетных доноров из Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает Министерство социального развития Московской области."Порядка 30 тысяч Подмосковных доноров получат ежегодную выплату в увеличенном размере", - говорится в сообщении.Размер выплат составит около 16 тысяч рублей, уточнили в пресс-релизе. Для их начисления почетным донорам необходимо обратиться в отделение МФЦ."Почетные доноры Подмосковья обеспечены бесплатным проездом, а также получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ в размере 50%", – сказано в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), донорство
12:05 18.01.2022
 

Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 30 тысяч почетных доноров из Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает Министерство социального развития Московской области.
"Порядка 30 тысяч Подмосковных доноров получат ежегодную выплату в увеличенном размере", - говорится в сообщении.
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Размер выплат составит около 16 тысяч рублей, уточнили в пресс-релизе. Для их начисления почетным донорам необходимо обратиться в отделение МФЦ.
"Почетные доноры Подмосковья обеспечены бесплатным проездом, а также получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ в размере 50%", – сказано в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Донорство
 
 
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