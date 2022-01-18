https://ria.ru/20220118/vyplaty-1768338121.html
Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты
Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты - РИА Новости, 18.01.2022
Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты
Порядка 30 тысяч почетных доноров из Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает Министерство социального развития Московской области. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:05
2022-01-18T12:05
2022-01-18T12:05
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
донорство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 30 тысяч почетных доноров из Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает Министерство социального развития Московской области."Порядка 30 тысяч Подмосковных доноров получат ежегодную выплату в увеличенном размере", - говорится в сообщении.Размер выплат составит около 16 тысяч рублей, уточнили в пресс-релизе. Для их начисления почетным донорам необходимо обратиться в отделение МФЦ."Почетные доноры Подмосковья обеспечены бесплатным проездом, а также получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ в размере 50%", – сказано в сообщении.
https://ria.ru/20211229/zabralova-1765796091.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), донорство