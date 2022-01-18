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Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты

Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты - РИА Новости, 18.01.2022

Около 30 тысяч доноров Подмосковья получат увеличенные ежегодные выплаты

Порядка 30 тысяч почетных доноров из Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает Министерство социального развития Московской области. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:05

2022-01-18T12:05

2022-01-18T12:05

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

донорство

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 30 тысяч почетных доноров из Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает Министерство социального развития Московской области."Порядка 30 тысяч Подмосковных доноров получат ежегодную выплату в увеличенном размере", - говорится в сообщении.Размер выплат составит около 16 тысяч рублей, уточнили в пресс-релизе. Для их начисления почетным донорам необходимо обратиться в отделение МФЦ."Почетные доноры Подмосковья обеспечены бесплатным проездом, а также получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ в размере 50%", – сказано в сообщении.

https://ria.ru/20211229/zabralova-1765796091.html

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общество, московская область (подмосковье), донорство