https://ria.ru/20220118/vsplesk-1768298789.html

В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022

В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T06:42

2022-01-18T06:42

2022-01-18T06:42

распространение коронавируса

в мире

казахстан

коронавирус covid-19

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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.Выступая на заседании правительства во вторник, Гиният сообщила, что "омикрон" осложнил эпидемиологическую ситуацию в стране.Вместе с тем глава Минздрава добавила, что несмотря на рост заболеваемости, летальность от коронавируса за последний месяц снизилась в 2,5 раза."За последний месяц число пациентов, получающих лечение в ковидных стационарах, увеличилось в два раза, на амбулаторном уровне - в пять раз", - сказала она.По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане выявлено 9798 новых случаев COVID-19, зафиксировано шесть летальных случаев. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 1 071 130.

https://ria.ru/20220115/zarazheniya-1767950108.html

казахстан

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в мире, казахстан, коронавирус covid-19