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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/vsplesk-1768298789.html
В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022
В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T06:42
2022-01-18T06:42
распространение коронавируса
в мире
казахстан
коронавирус covid-19
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.Выступая на заседании правительства во вторник, Гиният сообщила, что "омикрон" осложнил эпидемиологическую ситуацию в стране.Вместе с тем глава Минздрава добавила, что несмотря на рост заболеваемости, летальность от коронавируса за последний месяц снизилась в 2,5 раза."За последний месяц число пациентов, получающих лечение в ковидных стационарах, увеличилось в два раза, на амбулаторном уровне - в пять раз", - сказала она.По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане выявлено 9798 новых случаев COVID-19, зафиксировано шесть летальных случаев. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 1 071 130.
https://ria.ru/20220115/zarazheniya-1767950108.html
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в мире, казахстан, коронавирус covid-19
06:42 18.01.2022
 
В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

В Казахстане заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.
Выступая на заседании правительства во вторник, Гиният сообщила, что "омикрон" осложнил эпидемиологическую ситуацию в стране.
"Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта "омикрон". Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число - в 2,1 раза, суточный объем тестирования на COVID-19 вырос в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки", - сказала она.
Вместе с тем глава Минздрава добавила, что несмотря на рост заболеваемости, летальность от коронавируса за последний месяц снизилась в 2,5 раза.
"За последний месяц число пациентов, получающих лечение в ковидных стационарах, увеличилось в два раза, на амбулаторном уровне - в пять раз", - сказала она.
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане выявлено 9798 новых случаев COVID-19, зафиксировано шесть летальных случаев. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 1 071 130.
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Распространение коронавирусаВ миреКазахстанКоронавирус COVID-19
 
 
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