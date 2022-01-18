https://ria.ru/20220118/vizit-1768312678.html

В Германии рассказали об ожиданиях от визита главы МИД в Россию

В Германии рассказали об ожиданиях от визита главы МИД в Россию - РИА Новости, 18.01.2022

В Германии рассказали об ожиданиях от визита главы МИД в Россию

Успех визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Москву связан с вопросом о перспективах урегулирования на Украине в "нормандском формате", нужны конкретные... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:12

2022-01-18T10:12

2022-01-18T16:11

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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Успех визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Москву связан с вопросом о перспективах урегулирования на Украине в "нормандском формате", нужны конкретные обязательства о реализации минских договоренностей и планах предоставления особого статуса Донбассу, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике Андрей Хунко ("Левые")."Это единственный формат, который сейчас существует по урегулированию конфликта на Украине. Но эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдет конкретно о реализации минских договоренностей и плане урегулирования, включая "формулу Штайнмайера" (согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса), а не просто об обмене упреками", — заявил парламентарий.Он добавил, что при соблюдении этих условий приветствовал бы возобновление встреч в "нормандском формате", куда входят ФРГ, Франция, Россия и Украина."Если бы это удалось (по итогам переговоров Бербок и главы МИД России Сергея Лаврова в Москве), и "нормандский формат" снова бы заработал при условии серьезного обсуждения реализации минских договоренностей, включая "формулу Штайнмайера" <...> это был бы большой успех", — добавил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет в Москве переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая приедет в Россию из Киева. Ожидается, что основными вопросами на переговорах министров станет украинское урегулирование и предложенный ранее Россией проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Это будет первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России — на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат Минским соглашениям, — например, проект закона о переходном периоде.При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу "нормандского формата", однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.Бербок, отправляясь в поездку, заявила, что собирается "выяснить на месте" в Киеве и в Москве, есть ли "готовность найти решения по дипломатическим каналам" для украинского урегулирования, "прежде всего, чтобы снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей". В Москве ранее не раз подчеркивали, что именно Германия и Франция должны повлиять на Киев и заставить его выполнять Минские соглашения, в то время как Россия не является стороной конфликта и минских договоренностей.

https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html

https://ria.ru/20211228/potok-1765792062.html

https://ria.ru/20211021/potok-1755505954.html

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в мире, киев, франция, нато, мид германии, сергей лавров, андрей хунко, россия, анналена бербок