Эмоциональное обращение к противникам вакцинации в прямом эфире

21:15 18.01.2022 (обновлено: 22:36 18.01.2022)
Ведущий не сдержал эмоций в обращении к противникам вакцинации
Мексиканский журналист Швебель обругал противников вакцинации в прямом эфире
© AP Photo / Mukhtar KhanМедицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса
© AP Photo / Mukhtar Khan
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мексиканский ведущий новостей Леонардо Швебель на телеканале Telediario Guadalajara выругался в прямом эфире в адрес противников вакцинации, призвав их носить маски для борьбы с распространением коронавируса.
"Вы, проклятые антиваксеры, прекратите нести чушь и хотя бы наденьте чертову маску", — кричал он. Запись эфира была опубликована в Twitter телеканала.
По мнению телеведущего, люди, выступающие против вакцинации и защитных мер против COVID-19, "тормозят мир".
Не уточняется, была ли речь Швебеля спонтанна или отрепетирована заранее.
Его слова прозвучали на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания COVID-19 по всему миру, вызванного новым омикрон-штаммом коронавируса.
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
При этом вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.