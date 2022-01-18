https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768447231.html
Принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет, заявила Львова-Белова
Принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 18.01.2022
Принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет, заявила Львова-Белова
Принудительной вакцинации детей от коронавируса не планируется, опросы родителей ведутся для планирования запасов вакцины, заявила журналистам уполномоченный по РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:30
2022-01-18T19:30
2022-01-18T19:30
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мария львова-белова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Принудительной вакцинации детей от коронавируса не планируется, опросы родителей ведутся для планирования запасов вакцины, заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова.По ее словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от родителей, встревоженных проводимыми в школах опросами о том, готовы ли они сделать прививку своим детям."Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей ребенка", - сказала Львова-Белова.Она подчеркнула, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые могут быть у непривитых от коронавируса, но нужно оставить людям право выбора."Ни о какой принудительной вакцинации речи не идёт. Опросы говорят о том, что (ведётся) некое стратегическое планирование количества вакцины, которая потребуется. А дальше все будет зависеть от каждой конкретной семьи", - подчеркнула детский омбудсмен.
https://ria.ru/20220118/lokdaun-1768354140.html
https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html
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Принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет, заявила Львова-Белова
Омбудсмен Львова-Белова: принудительной вакцинации детей от COVID-19 не планируется