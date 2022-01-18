https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768447231.html

Принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет, заявила Львова-Белова

Принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 18.01.2022

Принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет, заявила Львова-Белова

Принудительной вакцинации детей от коронавируса не планируется, опросы родителей ведутся для планирования запасов вакцины, заявила журналистам уполномоченный по РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:30

2022-01-18T19:30

2022-01-18T19:30

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Принудительной вакцинации детей от коронавируса не планируется, опросы родителей ведутся для планирования запасов вакцины, заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова.По ее словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от родителей, встревоженных проводимыми в школах опросами о том, готовы ли они сделать прививку своим детям."Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей ребенка", - сказала Львова-Белова.Она подчеркнула, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые могут быть у непривитых от коронавируса, но нужно оставить людям право выбора."Ни о какой принудительной вакцинации речи не идёт. Опросы говорят о том, что (ведётся) некое стратегическое планирование количества вакцины, которая потребуется. А дальше все будет зависеть от каждой конкретной семьи", - подчеркнула детский омбудсмен.

https://ria.ru/20220118/lokdaun-1768354140.html

https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, мария львова-белова, омикрон-штамм коронавируса