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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768314495.html
Врач назвала вакцинацию профилактикой развития бесплодия из-за COVID-19
Врач назвала вакцинацию профилактикой развития бесплодия из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Врач назвала вакцинацию профилактикой развития бесплодия из-за COVID-19
Единственным средством профилактики развития проблем с репродуктивным здоровьем, вызванных коронавирусной инфекцией, сегодня является вакцинация против... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:25
2022-01-18T10:25
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Единственным средством профилактики развития проблем с репродуктивным здоровьем, вызванных коронавирусной инфекцией, сегодня является вакцинация против COVID-19, заявила академик РАН, профессор, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по гинекологии Лейла Адамян."Проблема ковида и репродукции, она сегодня существует, и существует единственная профилактика, а может быть и исцеление - это наша вакцинация", - сказала Адамян на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Она отметила, что конгресс проводится уже в 16 раз, с каждым годом он приобретает все более и более фундаментальное значение в области репродуктивной медицины.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, лейла адамян, вакцинация россиян от covid-19
10:25 18.01.2022
 
Врач назвала вакцинацию профилактикой развития бесплодия из-за COVID-19

Гинеколог Адамян назвала вакцинацию профилактикой развития бесплодия из-за COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Единственным средством профилактики развития проблем с репродуктивным здоровьем, вызванных коронавирусной инфекцией, сегодня является вакцинация против COVID-19, заявила академик РАН, профессор, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по гинекологии Лейла Адамян.
"Проблема ковида и репродукции, она сегодня существует, и существует единственная профилактика, а может быть и исцеление - это наша вакцинация", - сказала Адамян на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Она отметила, что конгресс проводится уже в 16 раз, с каждым годом он приобретает все более и более фундаментальное значение в области репродуктивной медицины.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня 2021, 07:50Распространение коронавируса
Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЛейла АдамянВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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