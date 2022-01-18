Эрдоган назвал вторжение России на Украину нереалистичным
Президент Турции Эрдоган назвал вторжение России на Украину нереалистичным
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичным подходом вторжение России на Украину, по его словам, есть необходимость в обсуждении украинского кризиса с президентом России Владимиром Путиным.
"Я не считаю вторжение России в Украину реалистичным подходом. Потому что Украина - не обычная страна. Украина — сильная страна. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию во всем мире и собственную ситуацию. Президент Азербайджана Алиев находился в Украине. Теперь я поговорю с ним. Конечно, нам нужно обсудить эти вопросы и с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Албанию.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.