https://ria.ru/20220118/ukraina-1768387846.html

Эрдоган назвал вторжение России на Украину нереалистичным

Эрдоган назвал вторжение России на Украину нереалистичным - РИА Новости, 18.01.2022

Эрдоган назвал вторжение России на Украину нереалистичным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичным подходом вторжение России на Украину, по его словам, есть необходимость в обсуждении... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:24

2022-01-18T15:24

2022-01-18T15:24

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

россия

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АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичным подходом вторжение России на Украину, по его словам, есть необходимость в обсуждении украинского кризиса с президентом России Владимиром Путиным.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, россия