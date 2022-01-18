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В Кремле прокомментировали сообщения о поставках ПЗРК на Украину
В Кремле прокомментировали сообщения о поставках ПЗРК на Украину - РИА Новости, 18.01.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о поставках ПЗРК на Украину
Информация о якобы поставках на Украину различного вооружения, в том числе ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России в связи с "освоением территории... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:25
2022-01-18T13:42
в мире
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Информация о якобы поставках на Украину различного вооружения, в том числе ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России в связи с "освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"."Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция со стороны РФ, с учётом того, что ещё были заявления от группы американских сенаторов, которые тоже пообещали Украине вооружение, в том числе "джавелины" и "стингеры".Он также добавил, что если речь идет о ПЗРК, то это "чрезвычайно опасно"."А тем более здесь вы говорите якобы, я не знаю, насколько это достоверно, упоминалось ПЗРК. Циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция , которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряжённости", - сказал Песков.
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в мире, украина, дмитрий песков, россия
13:25 18.01.2022 (обновлено: 13:42 18.01.2022)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о поставках ПЗРК на Украину

Песков: сообщения о поставках ПЗРК Киеву не способствуют снятию напряженности на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Информация о якобы поставках на Украину различного вооружения, в том числе ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России в связи с "освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны".
"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция со стороны РФ, с учётом того, что ещё были заявления от группы американских сенаторов, которые тоже пообещали Украине вооружение, в том числе "джавелины" и "стингеры".
Он также добавил, что если речь идет о ПЗРК, то это "чрезвычайно опасно".
"А тем более здесь вы говорите якобы, я не знаю, насколько это достоверно, упоминалось ПЗРК. Циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция , которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряжённости", - сказал Песков.
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В миреУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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