https://ria.ru/20220118/ukraina-1768356105.html

В Кремле прокомментировали сообщения о поставках ПЗРК на Украину

В Кремле прокомментировали сообщения о поставках ПЗРК на Украину - РИА Новости, 18.01.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о поставках ПЗРК на Украину

Информация о якобы поставках на Украину различного вооружения, в том числе ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России в связи с "освоением территории... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:25

2022-01-18T13:25

2022-01-18T13:42

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украина

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Информация о якобы поставках на Украину различного вооружения, в том числе ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России в связи с "освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"."Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция со стороны РФ, с учётом того, что ещё были заявления от группы американских сенаторов, которые тоже пообещали Украине вооружение, в том числе "джавелины" и "стингеры".Он также добавил, что если речь идет о ПЗРК, то это "чрезвычайно опасно"."А тем более здесь вы говорите якобы, я не знаю, насколько это достоверно, упоминалось ПЗРК. Циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция , которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряжённости", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211123/stingery-1760322959.html

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в мире, украина, дмитрий песков, россия