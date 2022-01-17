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Британия поставит Украине противотанковые вооружения для "самообороны"
Британия поставит Украине противотанковые вооружения для "самообороны" - РИА Новости, 17.01.2022
Британия поставит Украине противотанковые вооружения для "самообороны"
Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны", заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, выступая в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T21:21
2022-01-17T21:25
в мире
украина
великобритания
киев
нато
россия
бен уоллес
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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны", заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, выступая в парламенте."Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны", - сказал он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768219803.html
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в мире, украина, великобритания, киев, нато, россия, бен уоллес
21:21 17.01.2022 (обновлено: 21:25 17.01.2022)
 
Британия поставит Украине противотанковые вооружения для "самообороны"

Британия поставит Украине противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"

© AP Photo / Efrem LukatskyТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Танк ВСУ. Архивное фото
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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны", заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, выступая в парламенте.
"Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны", - сказал он.
Вице-премьер-министр Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
14:48
Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 18:21
Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину, заявил Песков
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевНАТОРоссияБен Уоллес
 
 
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