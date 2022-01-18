https://ria.ru/20220118/tseny-1768449099.html

Цены на вино из-за нового закона не вырастут, заявили в Союзе виноделов

Цены на вино из-за нового закона не вырастут, заявили в Союзе виноделов - РИА Новости, 18.01.2022

Цены на вино из-за нового закона не вырастут, заявили в Союзе виноделов

Необходимость нанесения на винодельческую продукцию дополнительных стикеров, призванных указать ее вид в соответствии с требованиями закона, не приведет к росту РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:46

2022-01-18T19:46

2022-01-18T19:48

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

леонид попович

союз виноградарей и виноделов россии

виноделие

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Необходимость нанесения на винодельческую продукцию дополнительных стикеров, призванных указать ее вид в соответствии с требованиями закона, не приведет к росту цены и позволит разрешить проблемную ситуацию для отрасли, заявил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов (СВВР) РФ Леонид Попович.Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" (468-ФЗ) вступил в силу в июле 2020 года; позднее в соответствие с ним был приведен и базовый закон - о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. В свою очередь производители и импортеры из-за введения новой классификации должны были заново подготовить декларации о соответствии и внести изменения в информацию на этикетках и другую документацию."В законе не был предусмотрен переходный период для такой продукции, не было сделано никаких четких указаний на возможность ее дальнейшей продажи после вступления в силу закона. Соответственно, это упущение надо было исправить, чтобы не допустить снятия этой продукции с полки, ее уничтожения", - пояснил Попович.Поэтому, продолжил он, министерство предложило такой выход, снимающий проблему и полностью законный: чтобы не допустить снятия этой продукции с полки, приклеить на нее стикеры. "Затраты, которые потребуются на выпуск стикеров, не потребуют повышения цены, потому что они минимальны", - сказал Попович.Что было предложеноСогласно информационному сообщению Минсельхоза РФ (есть в распоряжении РИА Новости), вина, введенные в торговый оборот после 1 января 2022 года, должны будут маркироваться специальными стикерами, где будет указан их вид винодельческой продукции в соответствии с новыми законодательными требованиями. В пресс-службе министерства РИА Новости пояснили, что это сообщение информирует участников рынка о возможности обеспечить выполнение требований 468-ФЗ.В свою очередь исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также положительно оценил решение министерства. "Письмо сняло основную проблему: поставщикам не надо уничтожать остатки продукции, завезённой после 2 июля по старым декларациям соответствия, которую ещё не удалось распродать", - подчеркнул он.По его словам, на переклейку этикеток уйдёт порядка 1,5-2 месяцев, и магазины из-за опасений, будут ли в этот период применяться санкции, чтобы подстраховаться, могли убирать продукцию с полок, а это повлияло бы на период ее продажи. "Но в целом после того, как мы переклеим этикетки, ни у кого проблем быть не должно", - считает Липилин.Что требует законПопович пояснил, что новое законодательство требует, чтобы на этикетке было написано наименование продукта, или его классификация на основании нового закона. "Если раньше, например, название было "вино столовое", то теперь его называют "вино". Соответственно, это и будет написано на стикере", - сказал Попович.Соответственно, вместо "вино игристое (шампанское)" будет написано "вино игристое", вместо "винных напитков"- "виносодержащие напитки", вместо "фруктового вина" - "плодовая алкогольная продукция". "Но при этом все, что внутри, полностью соответствует требованиям действующего законодательства", - подчеркнул он.Президент СВВР обратил внимание, что вся винодельческая продукция на полках магазинов является легальной, но сделана в соответствии с теми законами, которые существовали в момент ее выпуска, поэтому снимать ее с полок на основании того, что она фальсифицирована противоречило бы здравому смыслу.

https://ria.ru/20211227/defitsit-1765742267.html

https://ria.ru/20220113/vino-1767700522.html

https://ria.ru/20211220/vinograd-1764533921.html

https://ria.ru/20211229/miet-1765827714.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), леонид попович, союз виноградарей и виноделов россии, виноделие, россия