https://ria.ru/20220118/tseny-1768300463.html

Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий

Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий - РИА Новости, 18.01.2022

Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий

В России не наблюдается тенденции к подорожанию сладостей, заявили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:07

2022-01-18T08:07

2022-01-18T10:03

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России не наблюдается тенденции к подорожанию сладостей, заявили в пресс-службе Минсельхоза.Пять крупнейших производителей уведомили торговые сети о повышении с 1 февраля стоимости своих товаров, сообщила во вторник газета "Известия". При этом в министерстве считают, что, несмотря на увеличение издержек (на упаковку, тару, сырье, электричество, логистику и транспорт), у участников рынка есть возможность сдерживать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.Возможны лишь отдельные случаи подорожания определенных наименований, подытожили в Минсельхозе.Там также напомнили, что динамика цен на муку и яйца благодаря мерам правительства не превышала темпы инфляции. Так, по данным на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц — на 7,7%.

https://ria.ru/20220114/produkty-1767710729.html

россия

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общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия