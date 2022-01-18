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Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий
Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий - РИА Новости, 18.01.2022
Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий
В России не наблюдается тенденции к подорожанию сладостей, заявили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:07
2022-01-18T08:07
2022-01-18T10:03
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России не наблюдается тенденции к подорожанию сладостей, заявили в пресс-службе Минсельхоза.Пять крупнейших производителей уведомили торговые сети о повышении с 1 февраля стоимости своих товаров, сообщила во вторник газета "Известия". При этом в министерстве считают, что, несмотря на увеличение издержек (на упаковку, тару, сырье, электричество, логистику и транспорт), у участников рынка есть возможность сдерживать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.Возможны лишь отдельные случаи подорожания определенных наименований, подытожили в Минсельхозе.Там также напомнили, что динамика цен на муку и яйца благодаря мерам правительства не превышала темпы инфляции. Так, по данным на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц — на 7,7%.
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общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
08:07 18.01.2022 (обновлено: 10:03 18.01.2022)
Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий
В Минсельхозе сообщили об отсутствии массового тренда на подорожание кондитерских изделий
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
В России
не наблюдается тенденции к подорожанию сладостей, заявили в пресс-службе Минсельхоза
.
"Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует", — сказано в релизе.
Пять крупнейших производителей уведомили торговые сети о повышении с 1 февраля стоимости своих товаров, сообщила во вторник газета "Известия
".
При этом в министерстве считают, что, несмотря на увеличение издержек (на упаковку, тару, сырье, электричество, логистику и транспорт), у участников рынка есть возможность сдерживать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.
Возможны лишь отдельные случаи подорожания определенных наименований, подытожили в Минсельхозе.
Там также напомнили, что динамика цен на муку и яйца благодаря мерам правительства не превышала темпы инфляции. Так, по данным на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц — на 7,7%.