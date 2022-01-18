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https://ria.ru/20220118/tiktok-1768330310.html
TikTok ввел форму обратной связи
TikTok ввел форму обратной связи - РИА Новости, 18.01.2022
TikTok ввел форму обратной связи
Социальная сеть TikTok в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний разместила на своих информационных ресурсах электронную... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:38
2022-01-18T11:38
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Социальная сеть TikTok в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний разместила на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что компания его исполнила. Соцсети осталось зарегистрировать личный кабинет на официальном портале Роскомнадзора и создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
https://ria.ru/20211223/tiktok-1765028463.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, tiktok, россия
11:38 18.01.2022
 
TikTok ввел форму обратной связи

TikTok ввел форму обратной связи из-за закона о "приземлении" иностранных IT-компаний

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Социальная сеть TikTok в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний разместила на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что компания его исполнила. Соцсети осталось зарегистрировать личный кабинет на официальном портале Роскомнадзора и создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.
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Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.Telegram (приложение)ViberFacebookTikTokРоссия
 
 
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