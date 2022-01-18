07:16 18.01.2022 (обновлено: 07:17 18.01.2022)
В Таджикистане стартовали учения с участием российских военнослужащих
В Таджикистане стартовали учения с участием тысячи российских военнослужащих
© РИА Новости / Лидия ИсамоваВоеннослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане на полигоне Ляур
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане на полигоне Ляур
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Учения с участием 1 тысячи военнослужащих начались на горных полигонах российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Тактические учения с участием 1 тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане. В ходе проведения учений личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации", - говорится в сообщении.
Также военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также из вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах задействованы статические и динамические мишени различного типа, добавили в ЦВО.
Основной целью тактических учений является проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.