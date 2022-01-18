https://ria.ru/20220118/tadzhikistan-1768299522.html

В Таджикистане стартовали учения с участием российских военнослужащих

В Таджикистане стартовали учения с участием российских военнослужащих - РИА Новости, 18.01.2022

В Таджикистане стартовали учения с участием российских военнослужащих

Учения с участием 1 тысячи военнослужащих начались на горных полигонах российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T07:16

2022-01-18T07:16

2022-01-18T07:17

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Учения с участием 1 тысячи военнослужащих начались на горных полигонах российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Также военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также из вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах задействованы статические и динамические мишени различного типа, добавили в ЦВО.Основной целью тактических учений является проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20220117/grach-1768141288.html

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в мире, безопасность, таджикистан, центральный военный округ, россия