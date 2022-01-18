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Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО
Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО - РИА Новости, 18.01.2022
Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО
Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест владельца сети парфюмерных салонов "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:08
2022-01-18T17:08
происшествия
санкт-петербург
сбербанк россии
санкт-петербургский городской суд
юлмарт
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест владельца сети парфюмерных салонов "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.Адвокаты просили отменить постановление районного суда и направить дело на новое рассмотрение либо поменять меру пресечения на домашний арест или залог до 30 миллионов рублей.Из доводов защиты, которые приводят в пресс-службы судов, следует, что, по мнению адвокатов, подозрения подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что Мейер являлся совладельцем "Юлмарта" (именно этой компании касается уголовное дело).Вместе с Мейером по уголовному делу проходит его жена Инна и партнер по бизнесу Елена Стрельникова, отправленные под домашний арест.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка миллиардов рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.
https://ria.ru/20220110/sud-1767202971.html
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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, санкт-петербургский городской суд, юлмарт, россия
17:08 18.01.2022
 
Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО

Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" Августа Мейера из СИЗО

© РИА Новости / Объединенная пресс-служба Судов Санкт-Петербурга / Перейти в фотобанкВладелец сети "Рив Гош" Август Мейер
Владелец сети Рив Гош Август Мейер - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Объединенная пресс-служба Судов Санкт-Петербурга
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Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест владельца сети парфюмерных салонов "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Адвокаты просили отменить постановление районного суда и направить дело на новое рассмотрение либо поменять меру пресечения на домашний арест или залог до 30 миллионов рублей.
Из доводов защиты, которые приводят в пресс-службы судов, следует, что, по мнению адвокатов, подозрения подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что Мейер являлся совладельцем "Юлмарта" (именно этой компании касается уголовное дело).
"Надежды на убежище в США у Мейера нет. Он отказался от гражданства США в пользу РФ", - сообщила защита.
Вместе с Мейером по уголовному делу проходит его жена Инна и партнер по бизнесу Елена Стрельникова, отправленные под домашний арест.
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10 января, 17:32
Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош"
По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка миллиардов рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы.
"Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСбербанк РоссииСанкт-Петербургский городской судЮлмартРоссия
 
 
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