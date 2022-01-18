https://ria.ru/20220118/sud-1768413844.html

Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО

Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО - РИА Новости, 18.01.2022

Суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест владельца сети парфюмерных салонов "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:08

2022-01-18T17:08

2022-01-18T17:08

происшествия

санкт-петербург

сбербанк россии

санкт-петербургский городской суд

юлмарт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест владельца сети парфюмерных салонов "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.Адвокаты просили отменить постановление районного суда и направить дело на новое рассмотрение либо поменять меру пресечения на домашний арест или залог до 30 миллионов рублей.Из доводов защиты, которые приводят в пресс-службы судов, следует, что, по мнению адвокатов, подозрения подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что Мейер являлся совладельцем "Юлмарта" (именно этой компании касается уголовное дело).Вместе с Мейером по уголовному делу проходит его жена Инна и партнер по бизнесу Елена Стрельникова, отправленные под домашний арест.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка миллиардов рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.

https://ria.ru/20220110/sud-1767202971.html

https://ria.ru/20211209/rivgosh-1763023625.html

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