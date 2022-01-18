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Дело об убийстве студентки МГИМО передали другому московскому суду
Дело об убийстве студентки МГИМО передали другому московскому суду - РИА Новости, 18.01.2022
Дело об убийстве студентки МГИМО передали другому московскому суду
Дело сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, по ходатайству прокуратуры... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:31
2022-01-18T15:31
происшествия
казахстан
москва
генеральная прокуратура рф
мгимо
мухтар меджидов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дело сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, по ходатайству прокуратуры передано другому столичному суду, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.Никулинский суд Москвы ранее сообщал, что процесс начнется 19 января."Мосгорсуд рассмотрел ходатайство Генеральной прокураторы об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Меджидова… Дело направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.По его словам, Генпрокуратура посчитала, что имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность Никулинского суда. Дата первого заседания пока неизвестна - дело в Измайловский суд еще не поступило.Ранее присяжные вынесли Муртузали Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр. До оправдания Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.Летом 2021 года присяжные сочли, что вина Меджидова в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил.В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
https://ria.ru/20200802/1575236856.html
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происшествия, казахстан, москва, генеральная прокуратура рф, мгимо, мухтар меджидов
15:31 18.01.2022
 
Дело об убийстве студентки МГИМО передали другому московскому суду

Дело об убийстве студентки МГИМО передали в Измайловский суд Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дело сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, по ходатайству прокуратуры передано другому столичному суду, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Никулинский суд Москвы ранее сообщал, что процесс начнется 19 января.
Томирис Байсафа
2 августа 2020, 08:00
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
"Мосгорсуд рассмотрел ходатайство Генеральной прокураторы об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Меджидова… Дело направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Генпрокуратура посчитала, что имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность Никулинского суда. Дата первого заседания пока неизвестна - дело в Измайловский суд еще не поступило.
Ранее присяжные вынесли Муртузали Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр. До оправдания Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 17:51
Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве студентки МГИМО
Летом 2021 года присяжные сочли, что вина Меджидова в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил.
В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.
Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
 
ПроисшествияКазахстанМоскваГенеральная прокуратура РФМГИМОМухтар Меджидов
 
 
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