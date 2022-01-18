https://ria.ru/20220118/strakh-1768293210.html

"Россия будет бомбить": как пугают детей в Швеции

СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении" - РИА Новости, 18.01.2022

"Россия будет бомбить": как пугают детей в Швеции

Шведских детей, пользующихся TikTok запугали разговорами о "российском вторжении", пишет газета Dagens Nyheter. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T01:10

2022-01-18T01:10

2022-01-18T01:10

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Шведских детей, пользующихся TikTok запугали разговорами о "российском вторжении", пишет газета Dagens Nyheter."Вот планы России после вторжения", "Россия будет бомбить Швецию", или "Грядет война. Запасайтесь едой и теплой одеждой" — вот лишь некоторые из подписей к видео, которые в настоящее время фигурируют в TikTok, отмечает издание.Дети, заявила социальный работник Марие Ангселль, встревожены. Они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед "войной".При этом, как отмечает Dagens Nyheter, алгоритмы TikTok предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много смотрел ранее.В последнее время в королевстве регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России. Так, в январе прошлого года минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Москву в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки. А в июле главнокомандующий Вооруженными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России.Россия не раз отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" - это и смешно, и опасно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, швеция, нато, tiktok, россия