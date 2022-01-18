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В МИД Украины раскрыли темы предстоящих переговоров Кулебы и Блинкена
В МИД Украины раскрыли темы предстоящих переговоров Кулебы и Блинкена - РИА Новости, 18.01.2022
В МИД Украины раскрыли темы предстоящих переговоров Кулебы и Блинкена
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе его визита в Киев координацию усилий по "сдерживанию РФ от агрессии", а... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:52
2022-01-18T15:52
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
мид украины
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе его визита в Киев координацию усилий по "сдерживанию РФ от агрессии", а также вопросы партнерства в сфере безопасности и торговли, сообщила пресс-служба украинского МИД во вторник.Ранее госдепартамент США сообщил, что Блинкен посетит Киев 19 января."Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта… Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, также Кулеба и Блинкен обсудят широкий вопрос стратегического партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности, торговли и инвестиций.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, мид украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия
15:52 18.01.2022
 
В МИД Украины раскрыли темы предстоящих переговоров Кулебы и Блинкена

Кулеба обсудит с Блинкеном сдерживание России и поддержку Киева со стороны США

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе его визита в Киев координацию усилий по "сдерживанию РФ от агрессии", а также вопросы партнерства в сфере безопасности и торговли, сообщила пресс-служба украинского МИД во вторник.
Ранее госдепартамент США сообщил, что Блинкен посетит Киев 19 января.
"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта… Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, также Кулеба и Блинкен обсудят широкий вопрос стратегического партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности, торговли и инвестиций.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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